Italiano, anche il Nottingham Forest è interessato a lui (Gazzetta)

La Gazza accosta il nome del tecnico al club inglese. Italiano chiarirà il suo futuro il 2 giugno, il Napoli e De Laurentiis sono sempre in lizza

Vincenzo Italiano ha già annunciato che lascerà la Fiorentina a fine stagione. Su di lui c’è l’interesse di diverse squadre, italiane ed estere. Una fra tutte il Napoli. De Laurentiis apprezza molto l’allenatore che ha portato la Fiorentina a due finali consecutive di Conference League. Italiano nella lista dei candidati per la panchina azzurra ma prima di lui, nelle gerarchie, ci sono Conte e Gasperini. Secondo la Gazzetta dello Sport, Italiano interessa anche al Nottingham Forest.

Il club di Premier League potrebbe aver già contattato il tecnico della Fiorentina. Ciò potrebbe significare allontanamento dal Napoli ma è presto per dirlo. Fin qui De Laurentiis non ha affondato il colpo per il rispetto e l’amicizia che lo lega a Comisso e che lo legava al compianto Joe Barone. Vedremo cosa accadrà, intanto si fa avanti il Nottingham Forest.

Italiano: «I tre anni qui a Firenze mi hanno lasciato tantissimo. Parlerò del futuro dal 2 giugno

A una settimana dalla finale di Conference League contro l’Olympiacos, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport, durante il media day organizzato oggi al Viola Park:

«Situazione particolare, perché stiamo cercando di avere la concentrazione anche per la partita di domani. C’è bisogno di fare punti per aggiorna la nostra classifica, anche se siamo qui per parlare di Atene. Siamo ancora in finale. Abbiamo fatto un percorso in Europa di grande valore in questi due anni, riuscendo a lavorare sempre su tutti i fronti. Alzare un trofeo sarebbe un orgoglio per tutti. Adesso però testa a Cagliari, perché è importante, poi penseremo alla finale».

Sul futuro:

«Non penso ad altro se non ad avere il massimo della concentrazione per questa partita. Siamo impegnati fino al 2 giugno e fino a quel momento non parlerò di altro. Dobbiamo solo pensare a queste ultime partite e fare del nostro meglio per ottenere il massimo».

ilnapolista © riproduzione riservata