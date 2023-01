Ginnastica ritmica, meravigliosa soluzione all’italiana: Maccarani rimossa ma resta

Ben oltre il Gattopardo, cambia solo la targhetta dietro la porta: “allenatrice della Nazionale”. Il nuovo dt sarà il presidente della Federazione

Se l’Italia non ci fosse, bisognerebbe inventarla. La politica dello sport è l’unico ambito della politica che non ha perduto l’eredità della Democrazia cristiana. Il caso ginnastica ritmica è stato risolto con la classica soluzione all’italiana. Emanuela Maccarani – accusata per i suoi metodi e i presunti abusi nei confronti della giovani ginnaste – è stata rimossa ma resterà al suo posto. È stata sospesa dall’incarico di direttrice tecnica della nazionale di ginnastica ritmica. Ma resta come allenatrice della squadra nazionale. Cambia la targa dietro la porta. Nulla più. E chi è il nuovo direttore tecnico? Il presidente federale che ha partorito quest’idea geniale. E l’ha fatta approvare dal consiglio federale straordinario della Federginnastica che è stato aperto dal presidente del Coni Giovanni Malagò.

Tecchi ha rilasciato delle dichiarazioni in cui sostiene che per Maccarani sia un ridimensionamento.

“Abbiamo parlato tutti in consiglio. La decisione finale l’ho presa io. Il 2 febbraio, nel consiglio federale, approveremo il budget per la ritmica. Adesso l’obiettivo è conquistare la qualificazione olimpica. Maccarani accetterà? Non devo sentire nessuno io. È un ridimensionamento. Ora lei penserà e deciderà. In caso di deferimento, sospensione o radiazione? Lasciamole al tempo queste cose. E se verrà assolta? Il suo compito adesso è portare le ragazze alle Olimpiadi. Abbiamo parlato con loro e con i loro genitori. Da oggi siamo tranquilli, il clima da un punto di vista generale è idilliaco. Su quello che è accaduto invece decideranno le procure”.

“Se vuole bene alle sue ragazze e all’Italia, Maccarani accetterà. Avrà anche modo e tempo per difendersi. Possiamo fidarci di una giustizia sportiva che ha sempre avuto un determinato atteggiamento? Se a Mourinho danno 10 giornate di squalifica e 3 milioni di multa dite che è una follia no? Ecco, per noi 3 mesi di sospensione sono tantissimi”.