Gazzetta: il Napoli di Spalletti come l’Ajax di Cruijff, il Milan di Sacchi, il Barcellona di Guardiola

Non ha fatto pretattica, forte del proprio gioco e del proprio stile. Kvara e Osimhen incontenibili come neanche Maradona e Careca

La Gazzetta – dopo aver massacrato Allegri – tesse l’elogio di Spalletti e del suo Napoli:

Ha ragione Massimiliano Allegri quando spiega che il calcio è semplice e che troppi scienziati lo complicano. Ma dimentica che, ridotto alla più essenziale semplicità, il calcio dice questo: chi gioca meglio, vince. Questo è successo banalmente al Diego Armando Maradona: ha stravinto un Napoli meraviglioso, che non ha avuto bisogno di fare pretattica, né di cambiare modulo in corsa, sempre uguale a se stesso, forte del proprio gioco e del proprio stile, come l’Ajax di Cruijff, il Milan di Sacchi, il Barcellona di Guardiola e tutte le grandi della storia. Non ha avuto bisogno di spendere una sola ammonizione contro la fisicità della Juve. Ha bastonato con la bellezza, con la tecnica e con la generosità.

Kvaratskhelia (un gol e partecipazione in altri 3) e Osimhen (doppietta e assist) sono stati incontenibili, come neanche Maradona e Careca. Ma il gol raffinato dello stopper Rrahmani dimostra che la qualità è un bene comune e quello finale di Elmas che anche le alternative brillano. Il Napoli non è stato mai così vicino al suo sogno, non solo per il vantaggio grasso (+10 virtuale) e perché la concorrenza arranca, ma perché ha dato una prova di maturità poderosa. Si è rialzato subito dopo la caduta con l’Inter. Ieri, subito il 2-1 nel finale di tempo, avrebbe potuto tremare davanti alla Juve dalla rimonta facile. Invece, tornato in campo, ha dilagato, facendone altri 3 e palleggiando in bellezza con una sicurezza impressionante.