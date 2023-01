Fifa Best: Ancelotti e Balotelli sono gli unici a rappresentare l’Italia

L’allenatore di Reggiolo concorre per il premio di Miglior allenatore, mentre l’attaccante per il Puskas Award, dove è presente un altro pezzo d’Italia con Theo Hernandez

La Fifa annuncia i Best dell’anno tramite i social. Tra i candidati ci sono solamente due italiani: Carlo Ancelotti e Mario Balotelli. I due italiani concorrono rispettivamente per la categoria di Best Trainer e il Puskas Award.

Ancelotti è sicuramente tra i papabili alla vittoria finale grazie al dominio in Liga e Champions League. Infatti l’allenatore italiano è stato già premiato come miglior allenatore dall’Iffhs. Balotelli compare tra i più bei gol segnati durante l’anno. L’ex Milan ha guadagno il posto quando la scorsa stagione segno un meraviglioso gol al Gaztepe Spor facendo un bellissimo doppio passo segnando poi di rabona mettendo la palla in buca d’angolo. Tra gli altri candidati ai premi Fifa Best c’è un pezzetto d’Italia con il gol di Theo Hernandez che in progressione segnò uno splendido gol all’Atalanta il 15 maggio scorso.