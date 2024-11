Napoli su Luis Alberto: la Lazio chiede 15 milioni (Di Marzio)

Il centrocampista spagnolo ha già annunciato che lascerà il club a fine stagione. La pista, però, sembra complicata per gli azzurri.

Il Napoli dovrà prendere almeno un altro centrocampista in vista della prossima stagione, visto l’addio di Zielinski che raggiungerà l’Inter a parametro zero. Tra i nomi sondati, c’è Luis Alberto della Lazio, che ha già annunciato di lasciare il club a fine stagione.

Napoli su Luis Alberto: la Lazio chiede 15 milioni

Gianluca di Marzio scrive sul suo sito:

Il Napoli si è mosso per Luis Alberto. Il club di De Laurentiis ha chiesto informazioni alla Lazio per il centrocampista spagnolo. La richiesta dei biancocelesti è di 15 milioni. Pista al momento difficile da percorrere, almeno per il Napoli.

Intanto, lo spagnolo (in rottura col club) è tornato ad allenarsi a Formello dopo l’esclusione per il match contro l’Empoli.

La Gazzetta aveva anticipato l’interesse del club per il centrocampista spagnolo

Il Napoli cerca il nuovo Zielinski, come scriveva la Gazzetta il 3 maggio:

un giocatore che sappia rompere le linee strappando in mezzo al campo, con un dribbling o una giocata in profondità fuori dagli schemi.

Aurelio De Laurentiis continua a pensare a Georgiy Sudakov, 21enne stellina dello Shakhtar che però costa almeno 50 milioni. Perciò da qualche settimana, è tornato prepotentemente in cima alla lista dei desideri azzurri Luis Alberto, in rotta con la Lazio e desideroso di una nuova avvincente avventura.

