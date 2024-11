Kvaratskhelia, l’agente: «Vedremo se ci sarà un’offerta che soddisferà il club e il ragazzo»

Mamuka Jugeli, alla Gazzetta dello Sport: «Non abbiamo fretta di prendere una decisione, perché il Napoli è la seconda casa di Khvicha»

Il futuro di Kvaratskhelia è uno degli interrogativi del Napoli di questo finale di stagione. L’attaccante georgiano ha un contratto con il club che ha però necessità di essere rivisto ed adeguato considerando che lo stipendio di Kvara è decisamente basso in relazione a quello medio della squadra, per non parlare di quello di Osimhen, Nei giorni scorsi l’agente del calciatore Mamuka Jugeli, e il club azzurro si sono incontrati per parlarne.

Il futuro di Kvaratskhelia

Oggi l'agente ha parlato del futuro dell'attaccante del Napoli che ora è alle prese con una trattativa per il rinnovo di contratto o può arrivare l'addio:

«Non abbiamo fretta di prendere una decisione, perché il Napoli è la seconda casa di Khvicha. Apprezziamo la cura e il rispetto del Napoli e del Presidente nei confronti di Khvicha. La decisione sul futuro di Kvaratskhelia verrà presa solo tenendo conto della volontà del calciatore e del presidente. Vedremo se ci sarà un’offerta che soddisferà il club e il ragazzo»

