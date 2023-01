Ancelotti miglior allenatore del mondo (già si sapeva, ora è ufficiale)

Il calcio è bello perché da’ a tutti la possibilità di parlare, ma a pochi di vincere

Carlo Ancelotti è stato nominato miglior allenatore di club al mondo nel 2022 dalla Federazione internazionale di storia e statistica del calcio (IFFHS). Per il tecnico italiano è il terzo trofeo dopo averlo ottenuto nel 2007 (Milan) e nel 2014 (Real Madrid). Il tecnico dei Blancos, che ha vinto la Champions League, il campionato, la Supercoppa Europea e la Supercoppa di Spagna nella scorsa stagione con il Real Madrid. Ancelotti è il miglior allenatore di club al mondo.

Giornalisticamente non c’è notizia. Che Ancelotti fosse il miglior allenatore al mondo, lo sapeva chiunque fosse dotato della terza media calcistica. Tranne una città al 41esimo parallelo, dato era piuttosto noto. Ora è arrivato il premio, l’ennesimo per un allenatore che ha attraversato tre decenni riuscendo sempre a stare al passo coi tempi, avendo sempre l’umiltà di imparare, non dimenticando che alla base di tutto c’è sempre l’educazione. Ancelotti è la conferma che il calcio è un settore democratico, da’ a tutti la possibilità di parlare, persino agli abitanti della città del 41esimo parallelo. A pochi però, riserva la possibilità di vincere.

Precede Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che ha concluso al secondo posto della classifica. Per il tecnico spagnolo una Premier League la scorsa stagione ed una semifinale di Champions League. Al terzo posto c’è la sorpresa degli ultimi Mondiali in Qatar, il Ct del Marocco Walid Regragui. Regragui ha centrato il terzo posto nell’ultima edizione del campionato del mondo ed ha anche vinto la CafChampions League, Champions League africana, con il Casablanca.

Al quarto posto troviamo Jurgen Klopp del Liverpool. Il tecnico tedesco ha centrato l’ultima finale di Champions League, persa contro il Real Madrid di Ancelotti per 1-0 allo Stade de France. Al quinto posto c’è José Mourinho della Roma. Il tecnico portoghese ha vinto la prima edizione della Conference League la scorsa stagione con la Roma nella finale contro gli olandesi del Feyenoord per 1-0.