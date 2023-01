La Fifa svela i 14 candidati al premio Fifa Best Player: Alvarez c’è, Ronaldo no

Il grande favorito è Messi, in lizza anche Mbappé e Benzema. Oltre al marocchino Hakimi, Vinicius, Bellingham e altri

La Fifa tramite il social svela i 14 candidati al Fifa Best Player. Il premio che incorona il miglior giocatore dell’anno secondo la massima federazione calcistica per le prodezze fatte nell’ultima stagione.

Il nome a sorpresa è quello di Julian Alvarez del Manchester City, inserito tra i candidati grazie ai gol segnati in Qatar, insieme all’esterno marocchino Achraf Hakimi del Psg. Rimanendo in Argentina il grande favorito non può essere che Leo Messi, grazie alle giocate e alla leadership mostrata che ha portato alla vittoria della Coppa del Mondo. A dare filo da torcere alla stella del Psg però ci sarà Karim Benzema. Il francese nonostante la straordinaria stagione con il Real Madrid, che gli è valsa la vittoria del Pallone d’oro, potrebbe pagare la mancata partecipazione al massima rassegna delle Nazionali. Altro grande rivale della Pulce è sicuramente Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese del Paris Saint Germain è stato tra i protagonisti della cavalcata della Francia al Mondiale e la Tripletta in Finale potrebbe influire e non poco.

A far scalpore tra i candidati è sicuramente il grande assente tra i migliori 14: Cristiano Ronaldo. Il portoghese è assente nella cerchia dei migliori giocatori dopo l’esclusione tra i candidati al Pallone d’Oro. Il viale del tramonto per CR7 sembra ormai tracciato e l’addio al calcio “importante” aumenta il declino che lo ha visto protagonista in negativo anche con il suo Portogallo in Qatar.

Ecco tutti i nomi dei candidati alla vittoria del Fifa Best Player :

Lionel Messi (PSG)

Kylian Mbappe (PSG)

Neymar (PSG)

Achraf Hakimi (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Man City)

Erling Haaland (Man City)

Julian Alvarez (Man City)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Sadio Mane (Bayern Munich)

Mohamed Salah (Liverpool)