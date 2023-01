«Dazn risarcirà gli utenti dopo i disservizi di Inter-Napoli»

L’annuncio dell’Agcom. Il Ministro Urso: «Dazn si è impegnata a spostare la centrale di monitoraggio e rischio da Londra all’Italia».

Giacomo Lasorella, presidente Agcom, al termine dell’incontro che si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il titolare del Dicastero, Adolfo Urso, sui disservizi dell’emittente Dazn in occasione di Inter-Napoli. Queste le sue parole:

«Dazn ha assunto la responsabilità del disservizio e ristorerà gli utenti secondo quanto previsto dalla delibera Agcom. È stato un incontro utile e prezioso per rafforzare la collaborazione istituzionale».

All’incontro, durato oltre un’ora, erano presenti anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente e l’ad della Lega Serie A, Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, il Ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi, il Ctp Dazn, Sandeep Tiku, e l’ad Dazn group, Shay Segev.

“Tre obiettivi sono stati raggiunti: l’indennizzo automatico per tutti gli utenti che hanno subito il disservizio. Poi lo spostamento della centrale di monitoraggio e controllo del rischio dalla sede madre di Londra direttamente in Italia, e infine la rassicurazione di un’accelerata degli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi disservizi”. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell’incontro al Mimit sui disservizi di Dazn.

“Alla riunione con Dazn- ha aggiunto su Twitter il ministro- è stata confermata la disponibilità dell’azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio”.

Lorenzo Casini, presidente della Serie A, uscendo dall’incontro al Mimit:

«È stato un incontro utile e fruttuoso. Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e spostare in Italia una centrale organizzativa del network per una risposta sempre più immediata a qualsiasi tipo di problema. Saranno indennizzati gli utenti del malfunzionamento come prevede la delibera Agcom- prosegue- La Lega è parte lesa di questa vicenda, per questo siamo grati al Governo del sostegno e del pronto intervento. Abbiamo chiesto la massima risposta e abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni».