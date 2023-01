Dazn: “disponibili al rimborso automatico degli abbonati dopo Inter-Napoli”

Su Repubblica la lettera inviata al Garante. Sarà Dazn ad individuare i clienti che hanno subito i disservizi e a scontare un quarto dell’abbonamento

Dopo i “black out” durante Udinese-Empoli e Inter-Napoli di mercoledì, Dazn si dice disponibile a rimborsare in automatico gli abbonati che non hanno visto per intero le due partite. La pay tv ha formalizzato la sua disponibilità a risarcire i clienti colpiti dal disservizio in una lettera inviata al garante dei consumatori (l’AgCom). Sarà Dazn stessa a individuare gli abbonati e a ristorarli con uno sconto pari a un quarto dell’abbonamento mensile. Si può comunque segnalare di essere stati “vittima” del disservizio su ConciliaWeb, la piattaforma del Garante. Lo scrive l’edizione online di Repubblica.

“I clienti di Dazn non dovranno entrare nella piattaforma web che il garante ha creato (ConciliaWeb). Non dovranno, in altre parole, denunciare la condotta di Dazn e provare che non hanno goduto delle due sfide. Sarà Dazn – grazie alle sue tecnologie – a individuare gli abbonati colpiti e a riconoscere loro uno sconto sui futuri pagamenti dell’abbonamento”.

Secondo le norme definite da AgCom a gennaio, lo sconto è pari a un quarto dell’abbonamento mensile. Come detto, il cliente che non venisse risarcito in automatico potrebbe comunque ricorrere alla strada del ConciliaWeb.

Nella lettera all’AgCom Dazn scrive che, a suo parere,

“la maggioranza degli abbonati non è stata colpita dal disservizio. Dazn avrebbe anche accertato che, tra le persone impattate, una parte non ha visto per 5 minuti; una seconda per almeno 15 minuti”.

Non è chiaro se saranno risarciti tutti o solo chi ha subito il danno maggiore, cioè quello lungo 15 minuti.