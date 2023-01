Dani Alves arrestato a Barcellona per presunta violenza sessuale

L’ex giocatore del Barca è stato trasferito in tribunale e ora il giudice deciderà se tenerlo in prigione o rilasciarlo in attesa di giudizio

I Mossos d’Esquadra, la polizia spagnola, hanno arrestato Dani Alves dopo che l’ex giocatore del Barcellona ha rilasciato una dichiarazione in Questura. Il brasiliano è accusato di violenza sessuale su una ragazza, avvenuta in un locale di Barcellona.

L’ormai ex giocatore è stato trasferito in un’auto della polizia al tribunale e ora il giudice deciderà se tenerlo in prigione o molto più probabilmente rilasciarlo in attesa di giudizio.

Dani Alves ha lasciato il Barcellona al termine della stagione scorsa dopo che il club aveva deciso di non rinnovargli il contratto. Aveva passato le vacanze di Natale a Barcellona, dove si sarebbe consumata la violenza.