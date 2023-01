Dani Alves, il tribunale di Barcellona apre un procedimento contro di lui dopo le accuse di violenza

“Per un presunto reato di violenza sessuale in una discoteca di Barcellona il mese scorso”. Lui si è difeso: «Non so chi sia questa signora»

L’ex difensore di Barcellona, Juventus e del Brasile Dani Alves è sotto inchiesta per l’accusa di aver aggredito sessualmente una donna in una discoteca in Spagna il mese scorso. La Corte Suprema della Catalogna ha aperto un procedimento contro il giocatore.

Il tribunale di Barcellona ha dichiarato in un comunicato di aver aperto un procedimento “per un presunto reato di violenza sessuale a seguito della denuncia presentata da una donna per fatti presumibilmente accaduti in una discoteca di Barcellona il mese scorso”. La dichiarazione non nominava specificamente Alves, ma una portavoce del tribunale ha confermato all’agenzia Reuters che era lui l’oggetto della denuncia.

I media spagnoli avevano riferito che una donna aveva accusato Alves di averla toccata sotto le mutande senza il suo consenso quando era con gli amici in una discoteca alla fine di dicembre 2022. Un portavoce di Alves, a cui Reuters ha chiesto un commento, ha detto che il giocatore “nega con veemenza” tutte le accuse. Alves è attualmente in Messico e gioca per Pumas Unam.

Alves ha detto ad Antena 3 in un’intervista la scorsa settimana che era al club con altre persone, ma ha negato qualsiasi comportamento del genere. Ha dichiarato così Dani Alves sulla questione: «Stavo ballando e mi divertivo senza invadere lo spazio di nessuno. Non so chi sia questa signora», ha concluso.