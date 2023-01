Agente Kvaratskhelia: «Pensa solo al Napoli, sabato a Salerno ci sarà»

Su Championat: «Ha la possibilità di vincere lo scudetto e competere in Champions, quali altri pensieri possono esserci?»

Delle voci di mercato che investono Kvaratskhelia ha parlato il suo agente Mamuka Dzhugeli al portale sportivo russo Championat e ha smentito qualsiasi altro pensiero del georgiano al di fuori del Napoli.

Nelle ultime ore si era parlato di un interessamento per il georgiano da parte del City ma anche dell’Arsenal di Arteta. In un articolo del Mail si spendono parole d’elogio per il georgiano che viene definito come il pericolo numero uno nel campionato italiano:

«La stella del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è l’esterno più pericoloso in l’Italia in questo momento. L’esterno è adorato a Napoli, ma dovranno respingere l’interesse dei club europei d’élite. L’attaccante georgiano sta giocando così bene in Serie A che si è guadagnato il soprannome di “Kvaradona”. Kvaratskhelia ha all’attivo sette gol e nove assist in 15 presenze in Serie A in questa stagione, con i club italiani incapaci di contrastarlo».

Sull’interesse del Manchester City, l’agente di Kvaratskhelia ha infatti risposto:

«Non ho documenti sulla mia scrivania in questo senso, e suppongo nemmeno nella sede del Napoli».

Il portale fa una strana relazione fra la sconfitta del Napoli in Coppa Italia e l’assenza di Kvara per precauzione:

«Luciano Spalletti ha deciso di lasciarlo risposare. Non ci sono problemi di salute. In questo momento, Khvicha si sta allenando e sabato giocherà contro la Salernitana».

Invece sul futuro di Kvaratskhelia e suoi sogli l’agente rassicura:

«Al momento è chiaro a tutti che i suoi pensieri sono tutti per il Napoli. Se c’è la possibilità di vincere la Serie A e competere per la Champions League, quali altri pensieri possono esserci? Nove punti di vantaggio nel campionato italiano non possono essere facilmente colmati. L’Eintracht negli ottavi di finale di Champions League dove siamo tenuti a passare il turno. C’è qualcosa a Napoli per cui Khvicha può lottare».

Infine sul tema dei soldi conclude:

«Questa è l’ultima cosa a cui stiamo pensando in questo momento».