Sinner, allenamento sfortunato per l’italiano colpito due volte dalla pallina (VIDEO)

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo domani al Madrid Open per il derby italiano con Lorenzo Sonego. Il tennista altoatesino intanto continua ad allenarsi per affrontare al meglio il torneo con Jordan Thompson, numero 33 del mondo. Il tennista italiano per ben due volte è stato colpito al corpo dalla pallina. Niente di grave ovviamente (soprattutto la prima), ma due situazioni curiose che, come spesso accade poi, sono finite anche sui social.

La prima volta c’era Sinner al servizio. La risposta di Thompson è andata dritta su di lui, che mentre cercava di scansarsi è stato colpito alla schiena. La seconda volta l’italiano era in risposta, colto alla sprovvista da un cattivo rimbalzo della pallina, che ha colpito il telaio della racchetta e gli è schizzata in faccia.

I video dell’allenamento di Sinner

No raga in questo allenamento ha preso solo pallate aiuto pic.twitter.com/mZ4l97ZNwr — Glogla🫠 (@glogla_) April 25, 2024

Al via il Masters 1000 di Madrid, dove Jannik Sinner sarà testa di serie numero 1. Il tennista altoatesino, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, parlando dei suoi obiettivi stagionali e delle sue aspettative sul torneo.

«Sono contentissimo di essere qui a Madrid. È un gran torneo e spero di poter giocare un bel tennis. Questa è la cosa più importante, poi vedremo come andrà».

«Il fatto di essere qui come numero 1 non mi porta nessuna pressione in più, è solo un grandissimo piacere. Per me non cambia nulla. Ho sempre faticato qui in passato, vediamo come andrà ora».

L’obiettivo stagionale.

«Se devo indicare un obiettivo primario per la stagione dico l’Olimpiade. Poi ovviamente c’è Roma, ci sono gli Slam, ma i Giochi sono un’altra cosa. Djokovic? Non paragonatemi a lui, rimane quello che ha vinto più di tutti».

