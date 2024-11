Rashford preso di mira sui social: “È un abuso che va avanti da mesi”

Il Telegraph parla del suo anno difficile. La madre aveva scritto sul “Times”: “Marcus è umano, avrà alti e bassi nella sua vita. Ma deve stare attento: a volte le persone intorno a te possono essere lupi vestiti da pecore”

Rashford, attaccante del Manchester United, è stato preso di mira dai tifosi per la stagione difficile che sta avendo. Decisivo il crollo contro il Coventry in Fa Cup.

Ma l’attaccante dello United non ci sta più e su X ha mostrato il suo dissenso per gli attacchi subiti.

Rashford preso di mira durante la partita di Fa Cup

Lo racconta il Telegraph:

Marcus Rashford ha criticato gli abusi subiti in questa stagione e ha detto “basta”.

L’attaccante del Manchester United ha vissuto una stagione difficile, segnando solo otto gol in tutte le competizioni, con la squadra di Erik ten Hag sul punto di non riuscire a qualificarsi per la Champions League.

Rashford è stato fischiato durante la partita di Fa Cup dello United contro il Coventry, squadra del campionato, la scorsa settimana, in cui gli uomini di Ten Hag sono arrivati ​​alla finale ai rigori dopo aver ceduto un vantaggio per 3-0 per pareggiare 3-3 dopo i tempi supplementari.

L’attaccante è stato preso di mira sui social media per tutto il tempo e venerdì mattina, poco dopo mezzanotte e mezza, ha risposto all’account di un fan che diceva: “Il modo in cui viene trattato Marcus Rashford è assolutamente disgustoso. È crudele. È un abuso”.

Rashford ha scritto: “Apprezzo il vostro supporto! È un abuso che va avanti da mesi. Quando è troppo è troppo“.

I appreciate your support! It is abuse and has been for months. Enough is enough https://t.co/MUfiU0JwEb — Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 25, 2024

Le difese della madre

Il Telegraph racconta le difese della madre, secondo la quale Rashford viene influenzato negativamente da chi lo circonda:

Il mese scorso la madre di Rashford lo ha avvertito di diffidare delle influenze negative intorno a lui – e ha rivelato il dolore personale che ha contribuito alle sue recenti difficoltà.

È stato multato per due settimane di stipendio per un valore di circa £ 650.000 dopo una serata alcolica a Belfast a gennaio che lo ha portato a saltare l’allenamento e una partita di Fa Cup contro il Newport County. All’inizio della stagione, è stato rimproverato da Ten Hag per essere uscito subito dall’allenamento dopo la sconfitta per 3-0 della sua squadra contro il Manchester City.

Melanie Maynard ha avvertito suo figlio che non tutti intorno a lui potrebbero avere intenzioni onorevoli.

“Marcus è umano, quindi avrà alti e bassi nella sua vita come tutti gli altri”, ha scritto Maynard sul Times.

“Marcus è in un’ottima posizione, non deluderà mai nessuno. Ma deve sempre stare attento alle intenzioni delle persone intorno a te: a volte le persone intorno a te possono essere lupi vestiti da pecore”. Maynard ha anche rivelato come Rashford abbia lottato per venire a patti con la perdita di suo cugino Nathan l’anno scorso, seguita alla morte del “grande amico di famiglia”, Garf, nel 2022.

ilnapolista © riproduzione riservata