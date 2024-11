Napoli-Roma, Ndicka verso la convocazione (Sky)

“L’ivoriano potrebbe essere convocato per la trasferta di Napoli, considerando anche le assenze di Llorente per squalifica e Smalling per infortunio. Difficile possa essere schierato dal primo minuto”

Napoli-Roma, Ndicka verso la convocazione. Il difensore della Roma, dopo aver ricevuto l‘ok per tornare all’attività agonista, sarebbe pronto a tornare in campo. Oggi si è allenato con i suoi compagni. Date la squalifica di Llorente e l’infortunio di Smalling, non è improbabile che De Rossi decida di convocarlo, pur essendo molto difficile vederlo in campo dal primo minuto.

Napoli-Roma, Ndicka potrebbe essere convocato

Lo scrive Sky Sport:

“Evan Ndicka è tornato ad allenarsi insieme ai compagni a Trigoria. Il difensore della Roma, che aveva accusato un malore lo scorso 14 aprile durante la partita contro l’Udinese, ha lavorato in gruppo per tutta la sessione questa mattina. Le foto dell’allenamento sono state diffuse dal club sull’account X. L’ivoriano potrebbe essere convocato per la trasferta di Napoli, considerando anche le assenze di Llorente per squalifica e Smalling per infortunio. Difficile possa essere schierato dal primo minuto dopo due settimane di inattività, ma è sicuramente un’ottima notizia per De Rossi che avrà a disposizione un giocatore in più in mezzo alla difesa”.

Paura durante Udinese-Roma. Malore in campo per Ndicka al 69′. Il difensore della Roma ha accusato, secondo quanto riportato da Dazn, un dolore al petto ed è uscito dal campo in barella cosciente, alzando il pollice per rassicurare chi gli stava attorno. De Rossi è andato negli spogliatoi per accertarsi delle sue condizioni. Al suo ritorno, la Roma ha chiesto di sospendere la partita e l’Udinese ha accettato. La partita riprenderà in data da stabilirsi dal minuto esatto in cui è stata sospesa, resterà ferma sull’1-1.

