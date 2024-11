A Wimbledon ci sono dei posti esclusivi per famiglie ricche: costano più di 100.000 euro (per 4 anni)

Altro che lotterie o code ai botteghini, alcune famiglie hanno gli stessi biglietti sin dalla loro prima emissione, nel 1920

I biglietti per un giorno a Wimbledon si possono acquistare in due modi: o partecipi ad una lotteria, o fai una coda – storica – magari accampandoti di notte per farsi trovare pronti all’apertura dei botteghini. Ce n’è una terza, però, riservata ai super-ricchi del pianeta. Lo racconta il Guardian. Un quinto dei posti sul campo centrale vengono venduti a 116.000 sterline ciascuno.

Ci sono 2.520 posti “riservati”, per ognuno dei 14 giorni del torneo per cinque anni: dal 2026 al 2030. Le domande per acquistare i posti esclusivi – posizionati allo stesso livello del palco reale – si chiuderanno venerdì a mezzogiorno. In pratica ogni giorno di tennis viene a costare 1.657 sterline. Ma i funzionari dell’All England Lawn Tennis Club dicono che il numero di richieste ha già superato di gran lunga l’offerta. C’è una lista di beneficiari storici, e una lista d’attesa per chi rinuncia. Alcune famiglie ricche hanno gli stessi biglietti sin dalla loro prima emissione, nel 1920.

I titolari hanno accesso alla sala privata dei campioni con vista diretta sui campi esterni e un’assistenza dedicata. Possono scegliere tra sette bar e ristoranti esclusivi, guidati da chef stellati. Il Guardian sottolinea che il prezzo di questi biglietti esclusivi è più che quadruplicato rispetto alle 27.750 sterline che servivano per acquistarli per il 2011-2015, e di 36.000 sterline rispetto a quelli dell’ultimo quadriennio. .

La cosa bella è che mentre il club vieta la rivendita dei normali biglietti di Wimbledon, i titolari di questi tagliandi esclusivi possono rivenderseli come e quanto gli pare. E infatti alcuni di questi posti per le finali maschili di quest’anno sono disponibili sul sito di rivendita Viagogo a 23.602 sterline l’uno.

La prima emissione di questo tipo di biglietti nel 1920 contribuì a finanziare l’acquisto dei terreni esistenti di Church Road e la costruzione del Centre Court nel 1922. Le emissioni successive hanno finanziato miglioramenti e ammodernamenti significativi, tra cui la costruzione del padiglione mediatico, e i tetti retrattili. Sono trattati come strumenti finanziari e negoziati dall’agente di borsa Dowgate con un’asta che si svolge una volta alla settimana dal mercoledì alle 11 fino al giovedì alle 11. Nell’ultima asta una coppia di biglietti del Centre Court 2021-2025 è stata venduta per 108.000 sterline. Il prezzo record fu di 145.500 sterline nel dicembre 2015.

ilnapolista © riproduzione riservata