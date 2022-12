Un quotidiano croato denuncia il gioco marcio che starebbe preparando l’Argentina

Secondo il “Sportske novosti” tre calciatori argentini sarebbero stati addestrati per provocarne altrettanti croati ritenuti più deboli per farli innervosire ed espellere

La semifinale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Crozia promette di essere una vera e propria battaglia, non solo perché le due formazioni in campo sono di tutto rispetto e si daranno battaglia a pallonate, ma anche perché, come rivela il quotidiano croato “Sportske novosti”, gli albicelesti avrebbero una vera e propria tattica per battere gli avversari

Pur di raggiungere la finale gli argentini sarebbero disposti a tutto, secondo il quotidiano, anche ad un “piano marcio2, che prevede di provocare alcuni calciatori della Croazia ritenuti più deboli e condizionabili di altri, tutto questo per arrivare a una qualche espulsione.

“Niente è sorprendente, anche se è vergognoso che qualcuno voglia raggiungere la finale della Coppa del Mondo giocando sporco” scrive il quotidiano., riportando alcuni degli insulti che sarebbero previsti come “Ho dormito con tua moglie” .

Pare che sarebbero tre i calciatori argentini designati a tale scopo

“Ci vorrà tanto tempo prima che qualcuno venga espulso o che l’Argentina segni almeno due gol. I tre giocatori argentini avrebbero ricevuto istruzioni speciali su come provocare i tre giocatori croati che considerano gli anelli più deboli della squadra”