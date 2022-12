Torino, Nottingham, Southampton e Wolfsburg vogliono Juric, che riflette (Tuttosport)

Il tecnico prende tempo. Non è soddisfatto di alcune politiche societarie in termini di mercato e di strutture. Molto dipenderà dalle mosse di gennaio

Tutti vogliono Ivan Juric. L’allenatore del Torino piace in Premier e in Bundesliga. Lui si guarda attorno, prende tempo, aspetta. Lo scrive Tuttosport. Juric non è affatto sicuro di voler restare nel club di Cairo, ci sono alcune cose che non lo convincono. Mentre la società vorrebbe rinnovare con il tecnico.

Tuttosport scrive:

“Dall’altra parte c’è però Juric, in questa fase aperto a ogni soluzione: compresa quella che lo può portare al Wolfsburg. Già, dall’estero è questo il club tedesco che, oltre alle inglesi Nottingham e Southampton, ha preso informazioni su Ivan attraverso il suo entourage. Con l’ex del Verona che, dal canto suo, mantiene una posizione d’attesa. Vuole continuare a valutare l’operato della società, in particolare ma non solo in tema di mosse sul mercato. Prosegue, Ivan, a mantenersi nella posizione dell’osservatore, in attesa di avere a disposizione ogni elemento per operare la scelta. In tal senso la prossima finestra di mercato prevista tra il 2 e il 31 gennaio sarà utile a tutti: a Cairo e Vagnati per dare un segnale forte al proprio allenatore dotando il Toro innanzi tutto di quel centrocampista e di quell’attaccante necessari, al netto di ogni uscita, a Juric per pesare le ambizioni del club”.

Da un lato, Juric pensa a quanto è stato difficile ottenere qualcosa sul mercato, dall’altro, sono ancora tante le cose che non lo convincono, a livello di operato societario e di prospettive.

“E così se da una parte Juric mette sulla bilancia gli sforzi fatti, dall’altra pesa le mancanze di questo club. Emerse sul mercato, come nello sviluppo delle strutture e della società stessa. Scarna quest’ultima, incomplete (il Fila) o inesistenti (il Robaldo) le strutture. Ragioni che mantengono in bilico l’allenatore. Da un lato c’è il Toro, una tifoseria che lo adora e un club dal quale bene o male sa cosa aspettarsi, dall’altro la possibilità di stracciare un contratto – quello con Cairo ripetiamo che si esaurirà nel 2024 – per poi firmarne un altro (come a Verona, nel 2021). In questo secondo caso, probabilmente, non con una società italiana. Juric ha un ingaggio da circa 2 milioni netti annui, tetto di spesa che taglia fuori molte eventuali pretendenti”.

E infatti i sondaggi più convinti, per Juric, arrivano dall’estero, in particolare da Inghilterra e Germania.

“Nei giorni scorsi si era dato conto dell’interesse del Nottingham (la prima a farsi sotto) e del Southampton, mentre fresca è la notizia relativa alla tedesca che ha preso informazioni: il Wolfsburg”.