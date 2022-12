Salt Bae imbarazza la Fifa. Era alla premiazione (a dar fastidio a Messi) perché amico di Infantino?

Il Times: come ha avuto l’accredito per stare in campo? La Fifa non risponde. Un video lo immortala mentre infastidisce Messi per una foto

Salt Bae è un caso anche ai Mondiali. Il noto chef degli straricchi era ieri allo stadio di Doha sul campo al momento della premiazione dell’Argentina. Che ci faceva lì? Se lo chiede anche il Times che scrive di imbarazzo della Fifa. Sia per la presenza del cuoco turco sia perché gli è stato consentito di infastidire Lionel Messi.

Salt Bae è il soprannome di Nusret Gokce proprietario di una catena di ristoranti di carne estremamente costosi nonché amico di Gianni Infantino, così lo presenta il Times.

Lo chef sembra aver violato il protocollo Fifa, a meno che non godesse di un accredito speciale. Salt Bae ha pubblicato una serie di foto in compagnia degli argentini, tra cui Messi, e addirittura con la Coppa del Mondo.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S — Bobby Reagan (@BarstoolReags) December 19, 2022

Scrive il Times che

la Fifa non ha risposto alla domanda su come Salt Bae avesse ottenuto l’accredito. (…) Ciò che è noto è che Infantino e Salt Bae hanno uno stretto rapporto che risale a diversi anni fa. Nel 2019, in un video pubblicato sull’account Instagram di Salt Bae dal suo ristorante di Dubai, Infantino ha dichiarato: “È il numero 1, la carne qui è incredibile. Il cibo è come il calcio – è i sentimenti, è l’emozione, è l’amore – tutti gli ingredienti li possiamo trovare qui grazie a quest’uomo.”

Infantino è stato anche filmato mentre abbracciava lo chef nel suo ristorante in Qatar durante il Mondiale e diceva: “Il calcio unisce il mondo e anche Nusrat unisce il mondo.”

Prosegue il Times:

Se la Fifa avesse fornito l’accreditamento “access all areas” che consentiva a Salt Bae di entrare in campo, si potrebbe parlare di clientelismo o di trattamento speciale riservato agli amici di Infantino.

“Si yo la sacara así de limpia…” Ahora que todos suben videos con Salt Bae, vengo a recordarles que el mejor video con él, lo tiene D10S. pic.twitter.com/pWwnyfqDWR — out of context Maradona (@OOC_Maradona) December 16, 2022