Ronaldo a L’Equipe: «Mbappé somiglia a me quando giocavo»

Durante un incontro con diversi media internazionali lunedì a Doha, l’ex attaccante brasiliano Ronaldo ha espresso la sua opinione sulla fine della Coppa del Mondo ai microfoni de L’Equipe. Per lui la Francia è la favorita per la vittoria finale, dopo l’eliminazione del Brasile e crede che Kylian Mbappé riceverà il titolo di miglior giocatore grazie alle sue prestazioni in questo Mondiale con la sua Francia, sempre più favorita. Queste le parole di Ronaldo a L’Equipe:

«La mia previsione, ancor prima dell’inizio del Mondiale, era una finale tra Francia e Brasile , ha assicurato. Ma il Brasile non c’è più. La la Francia conferma partita dopo partita di essere una delle favorite. Penso anche che sia il grande favorito. Hanno una squadra molto solida, sia in difesa che in attacco o al centro, con Tchouaméni che ora segna da fuori area…»

«Mbappé sta facendo un ottimo Mondiale, ha ammesso Ronaldo. È decisivo, ha qualità fisiche e tecniche incredibili, credo addirittura che possa essere il miglior giocatore del Mondiale. Gli altri giocatori sono veloci, ma lui è ancora più veloce… Mi ricorda un po’ me quando giocavo. Sa usare le sue abilità, come andare più veloce degli altri e usarle per passare o segnare»