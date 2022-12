Karsdorp risponde alla convocazione e torna ad allenarsi a Trigoria

Nella serata di ieri José Mourinho è sbarcato a Roma e sulla presenza o meno di Karsdorp in campo ha detto: “Voi mi conoscete, non parlo”.

Rick Karsdorp a Trigoria: verso le 10 di questa mattina il difensore della Roma si è presentato al centro sportivo Fulvio Bernardini per la ripresa degli allenamento con i giallorossi. Dopo aver disertato la trasferta giapponese, l’olandese ha risposto alla convocazione del club ma il suo futuro, dopo la rottura con Mourinho, resta incerto.

L’episodio che ha fatto scatenare l’ira dell’allenatore è stata la sua mancanza di professionalità nella partita tra Sassuolo e Roma. Non è detto che possa parlare già oggi con il tecnico romanista – Mou è stato a più riprese categorico – ma è alquanto probabile che il ds Tiago Pinto proverà una nuova mediazione per ricucire i rapporti

La questione è piuttosto semplice: senza un riavvicinamento tra giocatore e tecnico, il divorzio è scontato o per lo meno dovuto. Al momento la Roma non può svendere Karsdorp e proverà a ricucire i rapporti tra le parti.

Una sua eventuale partenza nel mercato di gennaio può avvenire solo a titolo definitivo. Ora come ora, però, per il laterale olandese non ci sono offerte concrete, solo la Juventus, che a lui si era interessata, è al momento alle prese con altre questioni più pressanti. Le parole di Mourinho

