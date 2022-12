Pelè, l’ultimo bollettino: “è cosciente e con segni vitali stabili”

Sono ancora abbastanza incerte le condizioni di salute di Pelè, ricoverato ad inizio di dicembre presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile. Il campione brasiliano è affetto da cancro e da prima vi erano molte preoccupazioni sulla sua salute pensato che si fosse recato nell’ospedale solo per sottoporsi alle cure palliative.

Una settimana fa è arrivata la notizia che Pelè avrebbe contratto il covid, ma nonostante questo el figlie hanno rassicurato sulle sue condizioni di salute «Ha fatto i vaccini, ma il suo sistema immunitario era ed è debole per la chemioterapia contro il tumore al colon. In questi giorni è stato ricoverato per curare l’infiammazione polmonare successiva al Covid. È sotto antibiotico e reagisce alle terapie».

Nel nuovo bollettino medico di oggi si legge:

«Pur senza previsioni di dimissioni, il paziente continua a presentare miglioramenti del suo stato clinico, soprattutto dell’infezione respiratoria, è cosciente e con segni vitali stabili»

Non è dato dunque avere quando il campione 82enne potrà finalmente lasciare l’ospedale, ma sembra che il quadro clinico si stia risolvendo.