Pelè si è aggravato, si passa alle cure palliative

La malattia si è diffusa all’intestino, al polmone e al fegato. In cura da settembre 2021 per un tumore al colon. Adesso non basta più la chemioterapia.

Pelé non risponde alla chemioterapia. Lo staff medico ha indirizzato il brasiliano alle cure palliative.

Questo è quanto riporta As.com. Pelé era stato ricoverato nella serata di martedì ma dopo le prime indiscrezioni, la figlia aveva rassicurato che il ricovero era già previsto da tempo. Nessuna complicazione quindi da quanto riferito dalla figlia.

Infatti in un primo momento Pelè era stato ricoverato per la revisione della terapia chemioterapica ma uno stato di “anasarca”, ovvero un rigonfiamento del corpo e una sindrome di edemigemia e scompenso cardiaco ha costretto i medici a rivedere i piani iniziali.

Le ultime notizie ufficiali delle condizioni di Pelè sono arrivare dallo stesso ospedale che in una nota ha fatto sapere che: “La risposta (alle terapie, ndr) è stata adeguata e il paziente (Pelé), che rimane nella sala comune, è stabile, con un generale miglioramento delle sue condizioni di salute”.

Tuttavia As riporta che le condizione del fenomeno brasiliano, da martedì ad oggi, sono drasticamente peggiorate. Al momento Pelé è ricoverato all’ospedale israelita Albert Einstein di San Paolo. Dal 2021, a causa di un’operazione per un tumore al colon, l’ex giocatore è sottoposto a cicli di chemioterapia che, in questo momento, non portano a nessun miglioramento delle condizioni.

In estate il peggioramento della situazione clinica: le metastasi si sono diffuse a intestino, polmone e fegato. I medici hanno optato per le cure palliative e hanno escluso ulteriori terapie invasive.

Un triste risvolto che annuncia un epilogo ancora più triste per l’82 enne, fenomeno del calcio mondiale.