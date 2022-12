Ochoa: «Ho chiesto informazioni sulla Serie A a Lozano»

In conferenza stampa: «In Italia c’è una storia di portieri riconosciuta da tutti, Donnarumma e Meret sono soltanto gli ultimi in ordine cronologico. La Salernitana è un club ambizioso e ha dei tifosi spettacolari!»

Si è presentato in conferenza stampa il nuovo portiere della Salernitana, Guillermo Ochoa, reduce dal Mondiale con il Messico.

Il messicano si è soffermato sui tifosi e sulle ambizioni della Salernitana:

«Club ambizioso e tifosi spettacolari! Quando si è presentata la possibilità di giocare nella serie A italiana non potevo dire di no. Il direttore sportivo mi ha spiegato quale sia il progetto della Salernitana nel medio-lungo termine e mi sono sentito subito coinvolto. Appena è finita la coppa del mondo ho avvertito la voglia di sposare un progetto ambizioso, interessante. Sono veramente contento di essere qui, porto la mia esperienza all’interno del gruppo e spero di poter dare un grande contributo anche sul rettangolo verde».

E sui tifosi: «Quello della tifoseria è un argomento che mi incanta, so che la nostra curva è calda come quella messicana. Quando abbiamo iniziato la trattativa ho subito pensato al calore del pubblico granata. Chi viene dal continente americano ha bisogno di essere trascinato dal popolo».

Ochoa si è poi soffermato sul suo compagno di nazionale, Lozano a cui a chiesto qualche informazione:

«Dopo il mondiale non ci siamo sentiti molto, ho solo chiesto informazioni generali sul campionato di serie A italiano. Non ho chiesto consigli rispetto alla mia scelta. Mi è bastato parlare con il direttore sportivo De Sanctis per capire quanto fosse prestigioso il progetto del quale ora faccio orgogliosamente parte».

Infine anche una menzione anche a Meret, protagonista di una generazione di portieri di grande talento:

«Buffon, Canizares, Casillas, Pagliuca, Taffarel. La lista sarebbe davvero lunga. Non dimenticherei Barthez, Schmeichel, Van der Sar. In Italia c’è una storia di portieri riconosciuta da tutti, Donnarumma e Meret sono soltanto gli ultimi in ordine cronologico. Negli ultimi anni il ruolo del portiere si è diversificato, partecipiamo di più alla manovra e siamo parte integrante dell’azione di gioco».