La Salernitana prende Ochoa

Il portiere messicano, protagonista in Qatar, ha accettato il contratto che lo legherà al club di Iervolino fino alla fine della stagione con opzione per un altro anno.

Un colpo chiuso in 36 ore da Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, che dal cilindro tira fuori l’asso e prende Ochoa, portiere del Messico e protagonista del Mondiale in Qatar.

La Salernitana cercava un portiere da qualche settimana dopo l’infortunio di Sepe. C’è stato un incontro con il Napoli per Sirigu, non convinto del progetto di presidente Iervolino e che, nonostante l’arrivo di Contini, rimane comunque a Napoli.

Il 37enne messicano sarà a Salerno nelle prossime ore per firmare il contratto che lo legherà al club fino alla fine della stagione con opzione per il rinnovo di un altro anno.

La Salernitana aveva sondato anche Berisha ma la suggestione di avere un portiere nazionale come Ochoa ha vinto e convinto il presidente Iervolino.

Ochoa in passato è stato accostato al Napoli e la destinazione sembrava essere gradita al portiere:

«Ero eccitato dall’idea di firmare col Napoli, il presidente dello Standard parlò col mio agente, lo fece venire in Belgio per trattare da vicino e alla fine non mi permise di andare. Ancelotti aveva seguito il Messico e dopo l’infortunio di Meret aveva deciso di prendermi. Ero io la priorità, non Ospina, ma non dipendeva di certo da me. Sono rimasto tranquillo, ma ora dico che fu un peccato».