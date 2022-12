Neymar: «Sono psicologicamente distrutto»

Il post su Instagram: «Questo gruppo se lo meritava, lo meritavamo, il Brasile se lo meritava… Ma questa non era la volontà di Dio!».

A 24 ore dalla débacle Mondiale, con la sconfitta contro la Croazia che ha decretato l’eliminazione del Brasile dalla Coppa del Mondo, Neymar rompe il silenzio con un post su Instagram. Neymar scrive:

«Sono distrutto psicologicamente, questa è sicuramente stata la sconfitta che mi ha fatto più male, che mi ha fatto rimanere paralizzato per 10 minuti e subito dopo sono caduto in un pianto senza sosta. Farà male per molto tempo, purtroppo. Abbiamo lottato fino alla fine, di questo sono orgoglioso, sono orgoglioso dei miei compagni perché non mancava l’impegno e la dedizione. Questo gruppo se lo meritava, lo meritavamo, il BRASILE se lo meritava… Ma questa non era la volontà di DIO! Valeva ogni sacrificio per sentire dall’interno del campo l’affetto di ognuno… Grazie a tutti per il supporto alla nostra Nazionale. Purtroppo non ci siamo riusciti… farà male per molto tempo, molto tempo. Grazie di tutto mio DIO, mi hai dato tutto e non posso lamentarmi di nulla. Solo grazie per esserti preso cura di me. Ogni onore e ogni gloria è sempre per te, indipendentemente dalle circostanze».

Neymar è il grande incompiuto del calcio brasiliano di quest’ultimo ventennio. Il numero 10 della formazione verdeoro è stato senza dubbio la stella della squadra negli ultimi tre Mondiali, compreso quello casalingo del 2014, ma non è mai riuscito a trascinare la propria squadra verso quella vittoria che manca da 20 anni e che per altri quattro resterà lontana dal Brasile.

Mai andato oltre ai quarti di finale nei tre Mondiali disputati (nel 2014 si infortunò prima del Mineirazo e saltò anche la finale per il terzo posto), raramente decisivo e trascinatore della squadra verdeoro e a questo punto destinato a non arrivare mai alla gara conclusiva della massima competizione calcistica. Un destino simile anche in Copa America, dove ha ottenuto solo un secondo posto nel 2021 perdendo in finale contro i rivali di sempre dell’Argentina. Con il Brasile solo un oro Olimpico nel 2016 contro la Germania.