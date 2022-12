Napoli, Djalò nel mirino se parte Juan Jesus (Corsport )

La partita di questa sera darà dei segnali importanti sugli sviluppi di mercato del Napoli che potrebbe decidere di affondare il colpo su Djalò

Il Corriere dello Sport analizza il calciomercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano italiano gli azzurri vorrebbero pescare ancora in casa Lille, avversario di questa sera in amichevole. Per il Corriere dello Sport è da sistemare il quartetto difensivo magari sacrificando Juan Jesus che ha il contratto in scadenza a giugno:

″Ci sarà modo per dare un’occhiata da vicino a talenti eventualmente da adagiare almeno nel data base di Castel Volturno. In estate, il Napoli potrebbe avere la necessità di dotarsi di un centrale difensivo: Juan Jesus avrà a giugno 32 anni (non tanti, né pochi) e un contratto in scadenza. E il quartetto di centrali andrà – andrebbe – dunque integrato.″

″Nel Lille c’è Tiago Djalò (23 ad aprile), portoghese che è cresciuto allo Sporting Lisbona, è passato dalla Primavera del Milan, e poi è finito in Francia nella trattativa Leao: la fisicità è rassicurante e i margini di miglioramento sembrano garantiti non solo dalla questione anagrafica. Ma gli investimenti in prospettiva a De Laurentiis sono piaciuti e sull’agenda di Giuntoli c’è Djalò.″