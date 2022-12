Nuova amichevole per il Napoli: affronterà il Lille

Domani i biglietti per Napoli Lille saranno disponibili per l’acquisto, Curve 5 euro e Tribuna Posillipo 30 euro

Antalyaspor e Crystal Palace sono andati, adesso per il Napoli ci saranno altri due test. Uno, contro il Villarreal il 17 dicembre al Maradona, era già ufficiale. L’altro, e ultimo di questa lunga pausa, è stato ufficializzato proprio in questi minuti dal club azzurro: sarà contro il Lille, sempre a Fuorigrotta, quattro giorni dopo. Domani i biglietti per Napoli Lille saranno disponibili per l’acquisto. Di seguito il comunicato del Napoli per ufficializzare la partita contro il Lille.