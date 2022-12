Messi ha usato il pennello mancino per domare i suoi fantasmi (La Nacion)

La Nacion scrive una dichiarazione d’amore verso Messi, regista di un finale che sa di fantasy: “Insomma, fare quello che nessuno si aspetta è sempre stata la specialità di Messi”

La Nacion in un tripudio di festeggiamenti, non mancano le lodi al condottiero dell’Albiceleste, Messi che qualche anno fa minacciava di lasciare la nazionale ora si ritrova sul tetto del monto con il tanto desiderato trofeo che gli mancava.

“Marzo 2019, non molto tempo fa, i suoi figli gli chiedevano ancora, ogni volta che viaggiava in Argentina: «Papà, perché ci vai se non ti vogliono?» Oggi non sarà un altro lunedì, sarà il memorabile lunedì sognato da una nazione. Sembra incredibile che una maglietta possa rappresentare qualcosa di così profondo.”

Scrive il quotidiano argentino:

“È stata scritta una sceneggiatura fantasy. Se la prima volta era stata nel silenzio dell’anonimato, l’ultima funzione ha commosso l’incalcolabile platea mondiale. Angoli di pianeta attenti al trucco finale. Messi ha giocato questa Coppa con l’arte e con la polvere da sparo. E con rabbia, forse, per i quattro Mondiali precedenti che, a un certo punto, lo hanno portato a pensare se il problema non fosse lui. Non è mai stato il problema, sì, l’ancora di salvezza per mantenere l’Argentina sulla mappa in anni di collasso. Sportivi sì, ma quasi sempre istituzionali.”

La Nacion sottolinea come negli anni tutti i più grandi campioni abbiano lasciato la nazionale, quasi inaspettatamente:

“Daniel Passarella non avrebbe mai immaginato che il 7-2 contro Israele, la stagione prima di Messico 86, sarebbe stato il suo addio. Il rigore Brehme di Jorge Burruchaga nella finale di Italia 90 è stato congedato per sempre. Mario Kempes non gioca più dopo l’eliminazione contro il Brasile in Spagna ’82; Ubaldo Fillol non ha più avuto un’altra occasione dopo lo straziante 2-2 con l’assalto di Gareca contro il Perù, nei gironi preliminari dell’85. Claudio Caniggia ha ricevuto un cartellino rosso sulla panchina dei sostituti in Giappone. Javier Zanetti se ne andò con l’eliminazione nella Copa América 2011. Per Diego Simeone fu la caduta con l’Inghilterra ai Mondiali del 2002.” Fino ad alcuni più recenti: “Roberto Ayala e il suo gol contro il Brasile nella finale di Copa América in Venezuela nel 2007 furono una pietra tombale. Gabriel Batistuta ha lasciato con l’1-1 contro la Svezia in Estremo Oriente. Javier Mascherano si è unito al club degli sfrattati dopo il crollo di Russia 2018.”

E conclude evidenziando come questa coppa abbia regalato l’immortalità a Messi che ha intenzione di godersi il titolo di Campione del Mondo:

“Messi lascia i Mondiali, all’età di 35 anni, lungo il corridoio immortale. Molti hanno cambiato idea durante il viaggio, invece, quello che non ha mai disertato è stato lui. Il capitano ferito, col pennello mancino come frusta per domare i propri fantasmi, con profumo di riparazione storica. Ha mantenuto la lealtà per una maglietta per colmare le lacune. Bacia e accarezza la coppa fuori protocollo, prima della consegna ufficiale.”

Si conclude così la dichiarazione d’amore di un popolo scritta dalla Nacion:

“L’uomo con lo scalpello magico sul piede sinistro aveva segnato il suo primo gol ai Mondiali con il destro… e anche l’ultimo. Erano 13…, per prendersi gioco delle streghe che lo hanno tormentato per tanti anni. Campione del mondo nel trucco d’addio. Insomma, fare quello che nessuno si aspetta è sempre stata la specialità di Messi. È stata scritta una sceneggiatura fantasy.”