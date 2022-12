Lo scrive L’Equipe. Nella sua politica sui diritti di immagine non rientrano pubblicità a cibo spazzatura, scommesse e alcol.

Mondiale Qatar, Mbappé non rilascia interviste per non pubblicizzare la Budweiser

Secondo quanto scrive L’Equipe, l’attaccante del Psg, Kylian Mbappé, ha deciso di non rilasciare interviste pubbliche al Mondiale in Qatar per due motivi. Il primo, di cui si è già parlato nelle scorse settimane, è che Mbappé non vuole che gli si facciano domande sul suo futuro. Il secondo è legato alla volontà di Mbappé di non pubblicizzare la Budweiser, bevanda alcolica, perché danneggerebbe la sua immagine di esempio per i giovani.

Nella politica relativa ai diritti di immagine del calciatore rientra anche la volontà di evitare pubblicità a cibi spazzatura, alcol e scommesse, proprio per non essere un esempio negativo per bambini e ragazzi.

Finora, da quando è iniziata la Coppa del Mondo, Mbappé ha rifiutato di presentarsi di fronte alla stampa per due volte, rischiando anche una multa della Fifa. Non vuole che gli si chieda del suo futuro, perché questo potrebbe diminuire la concentrazione della sua squadra. Una decisione che, come scriveva Marca qualche settimana fa, è stata condivisa con la Federcalcio francese, che ha preferito accollarsi la multa, pur di mantenere intatto lo spirito dello spogliatoio. Ma la ragione del silenzio di Mbappé davanti alle telecamere sarebbe anche un’altra, legata a motivi extrasportivi.

Secondo L’Équipe, Mbappé non vuole essere associato a Budweiser, lo sponsor principale della Coppa del Mondo in Qatar. Il marchio di birra è legato al premio di Mvp della partita e ogni volta che il giocatore ha posato con il trofeo tra le mani ha nascosto la marca. Nella sua politica relativa ai diritti di immagine, infatti, rientra anche il non pubblicizzare marchi di cibo spazzatura, scommesse sportive o bevande alcoliche.

Mbappé è un esempio per tanti bambini e ragazzi francesi e promuovere una bevanda alcolica come la Budweiser, secondo la sua filosofia, significa danneggiare la sua immagine. Dunque è questo uno dei motivi per cui ha deciso di non partecipare a conferenze e interviste in tv per tutto il resto del Mondiale.