Mbappé, Matty Cash: «Mi ha bruciato le gambe, mai visto nulla di così veloce»

Il difensore polacco nel post partita: «Kyle Walker forse è veloce quanto Kylian Mbappé. Se c’è qualcuno che può fermarlo, credo sia lui».

Che Mbappé sia il più forte in questo momento non ci sono dubbi. Anzi, se qualcuno ha ancora dubbi al riguardo, farebbe bene a leggere le dichiarazioni, riportate da Le Parisien, post partita di Matty Cash, difensore polacco dell’Aston Villa, classe ’97, veloce ma non quanto la freccia francese.

«Mi ha bruciato le gambe». Questa è l’analisi di Cash sulla prestazione dell’attaccante. Tanto semplice e diretta quanto vera.

«Ho passato il pomeriggio a guardarlo in video. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma quando si ferma e poi riparte, non ho mai visto niente di così veloce. Durante la partita mi ha bruciato le gambe. Non sapevo se dovevo aspettarlo o mettergli fretta […] Ho fatto tutto quello che potevo, e penso di aver fatto bene».

Alla fine Cash non ha tutti i torti, si è comportato abbastanza bene contro il francese, lo testimonia anche Le Parisien che anche nell’uno contro uno, il terzino ha fatto un buon lavoro per contenerlo. Ma l’avversario era troppo più forte di lui e per rendersene conto si suggerisce la visione del terzo gol della Francia. Sembra che giochi contro dei bambini.

Adesso la Francia dovrà vedersela con l’Inghilterra a cui non mancano le stelle, una fra tutti il faro di centrocampo di appena 19 anni, Jude Bellingham. Ma il problema per i giocatori di Southgate potrebbe essere sulle fasce. Matty Cash però ha un consiglio per il ct inglese. Cash conosce la Premier e, secondo lui, Kyle Walker è l’unico che può fermare Mbappé, forse:

«Kyle Walker forse è veloce quanto Kylian Mbappé. Sa che il francese è fantastico, ma penso che sia il miglior terzino destro inglese. Se c’è qualcuno che può fermarlo, credo sia lui».