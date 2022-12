Mbappé all’intervallo della finale: «È la partita della nostra vita e non possiamo giocarla peggio»

Deschamps: «loro stanno giocando una fottuta finale dei Mondiali mentre noi no!» Mandanda: «Non è possibile, così è finita ragazzi, uno schifo, schifo!»

Impressionante il discorso che Mbappé ha fatto i suoi negli spogliatoio durante l’intervallo della finale Mondiale contro l’Argentina.

Il video è un estratto del docufilm “Merci les Bleus” realizzato dal canale francese Tf1 che ha seguito tutto il percorso di quelli che erano i campioni incarica.

Alla fine del primo tempo della finale la Francia è stata letteralmente tramortita dal gioco argentino, poco reattiva, sulle gambe e completamente inoffensiva. Al 45′ però i leader si fanno sentire e nonostante la sua giovane età Mbappé (24 anni) si è fatto sentire più del proprio commissario tecnico.

Le discours de Kylian Mbappé à la mi-temps de France-Argentine capté par les caméras de TF1 ! « C’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire ! » 💥🗣️ pic.twitter.com/OtrTMEJdJI — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 20, 2022

«È la partita della nostra vita e non possiamo giocarla peggio, che vogliamo fare? Torniamo in campo e li lasciamo continuare così? Oppure ci mettiamo un po’ di intensità e cominciamo a vincere i duelli? È una finale di Coppa del Mondo. È la partita di una vita. Non possiamo fare peggio di così. Adesso ragazzi, basta. Hanno segnato due gol, ormai è stato fatto. Torniamo in campo e smettiamola di fare gli scemi, andiamo avanti. Mettiamoci un po’ d’intensità nei duelli, facciamo qualcosa. Possiamo recuperare, ragazzi si gioca ogni quattro anni!»

Solo dopo le parole della stella del Psg si è fatto avanti Deschamps:

«Allora, ragazzi… provo a dirvelo con le buone. Sapete qual è la differenza tra noi e loro? È che loro stanno giocando una fo….. finale dei Mondiali mentre noi no! Non stiamo giocando affatto!»

Fa eco al suo allenatore e al compagno anche Mandada, secondo portiere:

«Adesso ragazzi, basta. Siamo 2-0, tutto qui. Dopodiché, dipende da quello che vogliamo. Lo abbiamo fatto tutti una volta. C’è tempo per ribaltare il gioco. Ed è possibile. Ma bisogna andare in campo con uno stato d’animo diverso, ragazzi. Non è possibile, così è finita ragazzi, uno schifo schifo! Abbiamo fatto di tutto per questo!»

Alla ripresa la Francia ha recuperato proprio grazie a Mbappé con una magistrale doppietta (poi ha anche segnato il 3-3 nei supplementari) segno che le sue parole hanno fatto breccia nella mente dei compagni.