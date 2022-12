L’Equipe celebra il Marocco e soprattutto l’eliminazione della Spagna

In Francia esultano all’eliminazione della Spagna che poteva essere una delle insidie della Nazionale di Dechamps

La vittoria del Marocco contro la Spagna ai calci di rigore è una vera impresa. La selezione nordafricana riesce ad eliminare la Nazionale guidata da Luis Enrique grazie all’eroico portiere Bono che para due rigori. In Francia esultano al passaggio dei marocchini e L’Equipe sottolinea che la vittoria è meritata. Sul giornale francese si legge

“I marocchini avrebbero potuto avere grandi rimpianti dopo le tre grosse occasioni mancate da Walid Cheddira a fine partita, ma alla fine hanno gestito i loro rigori meglio degli spagnoli. Se Badr Benoun, terzo tiratore, ha mancato il suo tentativo, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech e soprattutto Achraf Hakimi hanno permesso al Marocco di passare al turno successivo”.

La gioia dei francesi nasce dal fatto che lungo il cammino per la finale la Spagna poteva essere un avversario ostico. Infatti, se fossero stati rispettati i pronostici gli spagnoli avrebbero potuto incrociare la Nazionale dei galletti alle semifinali. Sul giornale francese viene criticato la sterilità della compagine iberica:

“Dominante per tutta la partita, la Spagna non ha mai saputo essere efficace. Gli uomini di Luis Enrique devono aspettare fino al 54′ per mettere a segno il loro primo tiro, un tiro di Olmo deviato da Bounou. I marocchini si sono difesi con coraggio e intelligenza, cercando di approfittare delle sconfitte della Spagna per lanciare contrattacchi”.

Un’altra critica mossa è quella Luis Enrique che al 118′ ha fatto entrare Sarabia per battere i rigori

“Al 118′ Luis Enrique ha scommesso per sostituire Nico Williams con Pablo Sarabia ai rigori. Nella mezz’ora trascorsa sul prato, Williams aveva comunque mostrato voglia e cose belle con il pallone tra i piedi. Dopo aver colpito il palo proprio allo scadere dei tempi supplementari su cross di Pedri, l’attaccante del PSG si è presentato come primo tiratore spagnolo ai calci di rigore e ha colpito nuovamente il palo”.

La celebrazione di Mbappé