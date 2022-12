Marocco, la Federazione promette biglietti gratis ai tifosi e allora il Qatar cancella i voli

Sono 7 i voli cancellati con oltre 2.100 passeggeri bloccati. È stata la risposta alla promessa di biglietti gratis da parte della Federcalcio marocchina

La compagnia di bandiera marocchina ha cancellato quest’oggi i voli di linea tra Casablanca e Doha per i tifosi che volevano assistere alla semifinale dei Mondiali tra Marocco e Francia, a seguito di “restrizioni da parte delle autorità del Qatar”. A riportarlo è L’Equipe dove spiega che i tifosi marocchini non potranno arrivare in Qatar per assistere alla partita.

«A seguito delle ultime restrizioni imposte dalle autorità del Qatar, Royal Air Maroc si rammarica di informare i clienti della cancellazione dei loro voli operati da Qatar Airways », ha dichiarato RAM, compagnia di bandiera marocchina, in un comunicato, senza ulteriori dettagli.

Sono 7 i voli cancellati con oltre 2.100 passeggeri che dovevano recarsi quest’oggi in Qatar. La decisione è arrivata dopo che la Federcalcio marocchina aveva annunciato di regalare oltre 10 mila biglietti ai tifosi marocchini che si sarebbero recati allo stadio per assistere alla semifinale.

Quest’oggi sull’account Twitter dell’aeroporto internazionale di Hamad, dove arrivano i voli da Casablanca, è stato pubblicato un messaggio che invitava i tifosi a «Non recarsi nei due aeroporti (a Doha) fino a quando non avranno ottenuto i biglietti». Dopo la storica qualificazione degli Atlas Lions nelle semifinali di Coppa del Mondo, la compagnia marocchina ha deciso di operare 30 voli speciali martedì e mercoledì tra Casablanca e Doha.