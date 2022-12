Adani: «Messi maradoneggia, ma la favorita resta la Francia»

«Con un attacco con Maradona, Messi e Batistura ci sarebbero 7 giocatori pronti a sacrificarsi per loro.»

Intervistato all’uscita dello stadio dove si è disputata la semifinale della Coppa del Mondo tra Croazia e Argentina il commentatore Lele Adani ha parlato ai microfoni di Rsi Sport. Adani è stato interrogato sulla partita da poco conclusa e sulle prestazioni di Messi in questo Mondiale. Queste le parole di Adani:

«Quando tifi il calcio vieni ricompensato. Quando racconti del miglior giocatore al mondo rendi semplicemente omaggio al calcio e Messi è il numero uno.»

Adani sulla condizione di Messi in questo Mondiale:

«Lui (Messi) maradoneggia, fa quello che faceva Diego, non solo per i gol e gli assist ma fa le scelte giuste e prende per mano tutta la squadra. Ci sono una serie di giocatori che seguono e sostengono il miglior giocatore al mondo.»

«Un attacco con Maradona, Messi e Batistuta? Sí e farebbero le scelte giuste. Si potrebbe fare anche perché ci sarebbero 7 giocatori pronti a sacrificarsi per loro.»

Adani sulla favorita del Mondiale:

«La Francia è la più forte. Anche se ha sofferto con l’Inghilterra ha qualche chance in più come l’avrebbe avuta il Brasile se avesse giocato contro l’Argentina.»

«Quando mi ha fatto emozionare Messi? Ogni volta che tocca la palla fa qualcosa che gli altri nemmeno pensano»