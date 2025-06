Baggio: «Avrei giocato nel Boca, sentivo i loro cori in macchina. Il calcio argentino è purezza» (Athletic)

Roberto Baggio racconta sprazzi della sua carriera in un’intervista a The Athletic, commentando anche l’incontro con Leo Messi avvenuto pochi giorni fa a Miami.

Baggio: «Il Mondiale 1994 negli Usa fu condizionato dal caldo. Non mi vedo come un mito del calcio»

Quando Baggio ha giocato, lo ha fatto per una ragione: non per i soldi o la fama:

«Per intrattenere la gente. Questo è quello per cui ho vissuto. Era il mio sogno. Volevo la gente si divertisse. Questa era la mia mentalità, fino al ritiro».

Ha regalato a Messi la maglia del Mondiale 1994:

«Quando l’ha vista, si è emozionato. L’ha accarezzata e piegata. Una bella cosa da vedere».

Ai Mondiali 1990 il gol segnato contro la Cecoslovacchia è rimasto nella storia, come quelli di Maradona e Pelé:

«Grazie, ma non la vedo così. E la mia non è falsa modestia. È difficile riconoscermi tra loro. Non mi sono mai sentita così. Mi sono sempre sentito come uno dei miliardi di uomini che camminano su questa Terra. Ho avuto la fortuna di giocare a calcio e fare ciò che amo. Ma non mi sento come loro».

Il grande romanziere americano John Updike una volta disse che la fama è una maschera che mangia le persone famose:

«Forse la consapevolezza del successo ti cambierebbe. Ma io non voglio cambiare. Sono la stessa persona che ero quando avevo 10 anni. Mi piacciono delle cose semplici della vita. Sono abbastanza fortunato a vivere in un posto con un tanto verde. Così mi dedico a falciare il prato e potare le piante. È come lo sforzo fisico dell’allenamento».

Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha ritrovato le forze attraverso la religione buddhista:

«Non sarei la persona che sono se non avessi intrapreso questa strada. Sono sicuro al 100% di questo. So che quando pratico, emerge una parte di me che è positiva e bella. Trasforma tutto ciò che faccio durante la giornata».

Baggio ha visto il ritiro come una liberazione:

«Un’ora di macchina da Brescia a casa mia, quando sono tornato a casa con la gamba piegata, non sono riuscito a raddrizzarla. Mia moglie, Andreina, scendeva per aiutarmi, e io mi sforzavo per poter camminare di nuovo. Alla fine, non giocare più è stata una liberazione per me, una gioia».

E se avesse giocato altrove?

«Ho sempre rifiutato squadre fuori dall’Italia, perché sognavo di tornare in Nazionale e giocare il Mondiale in Giappone (nel 2002). Ci sono state opportunità, ma le ho sempre messe da parte. Se mi chiedi se avessi voluto giocare al Boca, alla Bombonera, ti direi: ‘Certo’. Certo che l’avrei fatto, se fossi stato in grado di farlo. Le loro canzoni di 25 anni fa sono belle, ti portano in un’altra dimensione. Quando le senti, hai voglia di cantare anche se non conosci le parole o il significato. Le mettevo in auto quando portavo i miei figli a scuola perché volevo che fossero felici e andassero a scuola con il sorriso; era come una medicina. C’è purezza nell’aria argentina. L’ho sempre considerato un posto dove potevo fuggire dal mondo, allontanarmi da tutto. Lì, ho potuto liberarmi mentalmente e rilassarmi perché sono stato tagliato fuori dal mondo in cui ho vissuto per 11 mesi e mezzo dell’anno».

È lì infatti che ha trascorso il resto dell’estate del 1994, dopo i Mondiali. Baggio entrò in stato di grazia in quel torneo. Ha impedito che il quarto di finale contro la Spagna andasse ai tempi supplementari. La sua doppietta in semifinale contro la Bulgaria ha ricreato la finale dei Mondiali 1970 tra Italia e Brasile. Il caldo dell’estate americana è stato tuttavia debilitante:

«L’intero Mondiale, non solo le nostre partite, è stato influenzato dal caldo. Abbiamo dovuto sforzarci oltre i limiti di ciò che era umanamente possibile per essere in grado di giocare. Ma nonostante tutto, siamo stati spinti dalla passione e dalla voglia di raggiungere risultati, e molti italiani che vivevano lì da immigrati erano orgogliosi di noi. Era una spinta in più per superare gli ostacoli».