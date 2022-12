Il nuovo Griezmann: non segna, è diventato un giocatore box to box (L’Equipe)

Tanti interventi difensivi. Su 48 palloni giocati, solo otto nell’area avversaria. Incarna l’anima della Nazionale di Deschamps

Tra le righe de L’Equipe si evidenziano le prestazioni al Mondiale di Griezmann della Francia. L’attaccante dell’Atletico Madrid si sta rivelando fondamentale nel gioco di Deschamps e i suoi passaggi stanno aiutando la Nazionale a vincere la seconda Coppa del Mondo consecutiva.

«Antoine Griezmann potrebbe chiudere questo Mondiale senza aver segnato, ma se la Francia è in finale, lo deve in gran parte all’immensa attività del suo nuovo centrocampista. Anche mercoledì sera, contro il Marocco (2-0), ha impressionato per volume e propensione a tenere palla nei momenti deboli dei Blues. Nella partita contro il Marocco, Griezmann è stato decisivo anche se le statistiche lo spiegano solo in parte.»

«Nessun passaggio decisivo ma una chiamata che è sull’apertura del punteggio. Nessun gol, dunque, ma tanti interventi difensivi, soprattutto nella propria area. E ovviamente queste nuove funzioni gli fanno bene: la sua felicità da ragazzino, quando passava in mezzo alla guardia d’onore formata dallo staff, ha detto tutto sul piacere che prova il giocatore dell’Atlético.»

Continua L’Equipe

«Dall’inizio della competizione, ad ogni punto stampa, la stessa osservazione: il “posizionamento gli sta bene”, come ha sottolineato Guy Stéphan il 6 dicembre. Ha aggiunto: “L’ho visto anche respingere una palla a cinque metri dal nostro portiere contro la Polonia. “Mercoledì sera ne ha fatti tre, al 57esimo, 63esimo e 90esimo + 3 minuti. Con lui il concetto di box to box non è mai stato così ben illustrato. Su 48 palloni giocati, ne ha toccati otto in area avversaria, compreso questo esterno sinistro per Kylian Mbappé, autore del primo gol.»

Pogba lo paragona a Kanté per la sua presenza in campo “GriezmannKante”, ha sottolineato sui social l’amico Paul Pogba.

L’Equipe sottolinea la sua crescita e i suoi passaggi fondamentali

«In Francia il Colchonero si sta allontanando dalla porta avversaria. Ciò non gli ha impedito di trovare Mbappé quasi a venti metri e di consegnare alcuni calci piazzati fondamentali.»

«Secondo il terzino della Francia Jules Koundé: “Sul lato difensivo, era ancora notevole. Tappa i buchi e ogni volta che tocca la palla cerca di illuminare il gioco e lo fa abbastanza bene. È l’immagine della squadra. »

Durante la Coppa del Mondo Griezmann è diventato il miglior assist man della storia recente della Francia con 27 assist.