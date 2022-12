È la Francia di Deschamps a fare il Marocco: vince 2-0 col 40% di possesso palla

È allenatore per nulla contemporaneo, bada al sodo. Segna dopo 5 minuti, poi si chiude. Soffre un po’ e infine raddoppia. Finale con l’Argentina

La finale del Mondiale Qatar 2022 sarà Francia-Argentina. Ma non è stata una passeggiata la vittoria della Francia sul Marocco, tutt’altro. Nonostante il gol di Theo Hernandez dopo 5 minuti in acrobatica volée alta, una sorta di veronica calcistica. A quel punto sembrava dovesse essere una cavalcata trionfale e invece il Marocco ha costruito gioco, anche qualche occasione (pure un palo). Mentre è stata la Francia di Deschamps a lasciare il possesso palla agli avversari. Va ricordato che sull’1-0 anche la Francia ha colpito un palo con un gran tiro di sinistro di Giroud (stasera dotto tono). Lo stesso Giroud ha sbagliato un gol per lui facile in area di rigore.

Deschamps è tutto il contrario degli allenatori contemporanei. Non gliene frega nulla del possesso palla, dell’estetica, bada al sodo. E ha anche fortuna. Quando – dopo quasi 80 minuti – si decide a tirare fuori Dembele, mette Kolo Muani (dell’Eintrach Francoforte prossimo avversario del Napoli in Champions) che al primo tocco segna. Il culo serve nella vita. Ha vinto col 40% di possesso palla, ha fatto il Marocco.

La Francia ha sofferto più del dovuto ma ha giocato senza Rabiot e Upamecano, con Giroud semi assente e Mbappé prima ben controllato e poi falciato da Amrabat. Ancora una volta superlativo Griezmann che è la sorpresa tattica non solo della Francia ma anche del Mondiale.

La finale sarà tra le due Nazionali più forti. Anche tra i due allenatori più intelligenti. E, ovviamente, tra i due calciatori più forti: Messi e Mbappé. La Francia è in finale per il secondo Mondiale consecutivo. In Russia sconfisse la Croazia.