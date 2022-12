L’arbitro di Uruguay-Ghana mandato a casa

Accusato dagli uruguaiani, per la Bild gli avvenimenti di quella partita non hanno influito sulla decisione della Fifa che lo difese dopo quell’incontro

La Fifa ha informato l’arbitro tedesco Daniel Siebert che il Mondiale non sarebbe continuato per lui dopo gli ottavi di finale. A rivelarlo è la Bild dopo che la Fifa ha comunicato al direttore di gara che non prenderà più parte alle partite di Qatar 2022. Al giornale tedesco, l’arbitro ha rivelato:

«Sì, è vero. Il torneo è finito per me. Ho raggiunto il mio obiettivo sportivo con due partite in questo Mondiale. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa speciale esperienza di torneo per me. Il feedback positivo mi rende ottimista per il futuro. Ma ora non vedo l’ora che arrivi la mia famiglia e le vacanze insieme!»

Siebert arbitra in Bundesliga dal 2012 ed ha diretto le partite Australia-Tunisia e la controversa Uruguay-Ghana in Qatar. Nell’ultima partita è stato attaccato dai giocatori uruguaiani che lo hanno accusato di aver negato loro due calci di rigore. La squadra è stata eliminata dal torneo per differenza reti.

Ricorda il giornale tedesco che gli avvenimenti di quella partita non hanno influito sulla decisione della Fifa: ha ricevuto il supporto della federazione a fine gara.