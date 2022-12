La Roma diventa srl e apre ad altri soci con diritto di voto su argomenti limitati (lo stadio)

Lo scrive il Messaggero. Friedkin ha cambiato lo statuto del club: cerca altri soci per far fronte all’investimento per il nuovo stadio, fissato in 582 milioni

La Roma si trasforma da Spa a Srl. Lo scrive il Messaggero. Friedkin cambia lo statuto del club e apre a nuovi soci.

“L’assemblea straordinaria del 18 ottobre, svoltasi nello studio del notaio Luca Amato di Roma, alla presenza di Pietro Berardi, amministratore delegato del club giallorosso, controllato dall’unico socio Neep Roma holding, a sua volta detenuto dalla Romulus and Remus Investments llc (RRI), finanziaria di Dan Friedkin, ha approvato il nuovo statuto con la trasformazione da spa a srl e ha modificato i precedenti aumenti di capitale fino a 520 milioni da completare entro fine 2024”.

Nella svolta giuridica della Roma spicca, scrive il quotidiano, quanto è scritto nell’art. 6.5 dello statuto:

«Possono essere create categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative».

Ovvero, si apre a nuove categorie di soci con relativi poteri, legati ad “argomenti”. Un cambiamento in vista del nuovo stadio, scrive il Messaggero.

“Trattandosi della società calcistica romana l’argomento che più sta a cuore potrebbe la costruzione del nuovo Stadio per il quale è stato instradato l’iter presso il Campidoglio. Friedkin sarebbe alla ricerca di altri soci per far fronte all’investimento, allo stato fissato in 582 milioni. Tenendo presente che l’ultima assemblea della società ha alzato a 520 milioni il nuovo fabbisogno ed è stato spostato di due anni il termine per la raccolta, l’aver previsto una categoria di soci legata ad un “argomento” costituisce un indizio molto eloquente, cioè che il capitale potrebbe essere aperto a chi costruisce lo stadio. Si tratta naturalmente di ipotesi suffragate però dall’aver concepito la presenza di soci con un ruolo “limitato””.