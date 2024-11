Monchi: «Lopetegui perfetto per il Milan, è abituato a lavorare in situazioni di grande pressione»

Alla Gazzetta: «Sa tirar fuori il meglio dai giocatori e lavora con e per il club». Il Milan pronto ad offrigli un triennale a quasi 4 milioni a stagione

Il Milan avrebbe scelto Julen Lopetegui per il dopo Pioli. Il tecnico spagnolo è piaciuto alla dirigenza rossonera ed è pronta ad offrirgli un triennale “non lontano dai 4 milioni netti a stagione“. La tifoseria e la Curva Sud è fortemente contraria. Lo scrive la Gazzetta che ha intervistato Monchi, ex direttore sportivo di Lopetegui al Siviglia.

Monchi: «Lopetegui ha grandi qualità professionali, è competitivo e sa gestire il gruppo»

Le parole del direttore sportivo:

«Julen per me ha tre virtù che considero fondamentali per qualsiasi allenatore: grandi qualità professionali, competitività, gestione del gruppo. Quando iniziai a parlare con lui per portarlo al Siviglia fu qualcosa che avvertì immediatamente, e certe qualità non si perdono col tempo, anzi, si consolidano con l’esperienza».

Pensa si possa adattare bene al Milan?

«Sì. Non avrà nessun problema perché è abituato a lavorare in grandi squadre, e quindi in situazione di grande pressione ed esigenza. Penso al Porto, al Real Madrid, alla nazionale spagnola, al Siviglia, situazioni nelle quali le aspettative sono pane quotidiano. Per questo sono convinto che Julen sia un candidato perfetto per farsi carico dell’esigenza sempre presente in un club come il Milan».

Altro da sottolineare?

«Due cose. Julen è una figura idonea perché sa tirar fuori il meglio dai giocatori, e non solo, va considerato un altro aspetto importante: è un allenatore abituato a lavorare con e per il club. Capisce e interpreta perfettamente le esigenze della società. Ha le sue pretese, le sue richieste, come è nomale che sia, però lavora sempre in sintonia con il club».

Milan, i tifosi insorgono: è già #Nopetegui

Il prescelto per la panchina del Milan sembra essere Julen Lopetegui. Il tecnico spagnoli nelle ultime ore è scattato in avanti rispetto a Conte. Cardinale avrebbe dato già la sua approvazione. L’ambiente rossonero però non è d’accordo. Sui social è già montata la protesta, i tifosi non sono convinti di Lopetegui e vorrebbero vedere sulla panchina un condottiero come Conte. Come più volte ribadito, l’allenatore pugliese è un obiettivo anche del Napoli.

I tifosi non sono contenti della scelta della dirigenza e sperano in un colpo di coda di Ibrahimovic. Nel frattempo sui social è diventato virale l’hashtag #Nopetegui, mix tra “no” e “Lopetegui”.

