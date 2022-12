La Francia infastidita da Macron, vuole sapere chi ha fatto fuori Benzema (Corsera)

Sotto accusa Deschamps che avrebbe agito in accordo con Giroud e Griezmann. Macron definito fuori luogo, Mbappé lo ha evitato

Il giorno dopo la sconfitta, in Francia tengono banco due casi: Macron e Benzema. Il protagonismo tifoso del presidente non è piaciuto, come scrive il Corriere della Sera.

Macron è sceso sul terreno di gioco ma è sembrato paradossalmente ancora più chiuso nel suo mondo, incapace quindi di essere davvero empatico con Mbappé. Altrimenti avrebbe capito i segnali inequivocabili che il fenomeno della Francia gli stava mandando: in quei momenti, sul campo e poi alla consegna della medaglia per il secondo posto, Mbappé non aveva alcuna voglia di sentire la mano sovrana del presidente sulla sua testa. Più Macron lo toccava e gli parlava, e più Mbappé guardava dritto davanti a sé, tra rabbia e disagio. Molti in Francia, a partire dal giornale So Foot, non hanno amato neanche l’ingresso di Macron nello spogliatoio a fine partita.

E da Macron a Benzema il passo è breve.

Macron ha parlato di orgoglio, «cuore e unità» ma forse, in particolare sull’unità, avrebbe fatto meglio a glissare. Perché se c’è un uomo che è mancato alla Francia domenica pomeriggio quello è stato il Pallone d’oro Karim Benzema, e se quell’uomo non ha giocato la finale e neanche le partite precedenti non è stato per quel vago infortunio alla coscia, ma perché lo spogliatoio non era affatto unito. Benzema ha lasciato il Qatar pochi minuti dopo l’infortunio in allenamento, senza neanche provare a recuperare. È poi è guarito tanto da poter scendere in campo in un’amichevole con il suo Real Madrid, ma non tanto da disputare la finale della Coppa del Mondo con la Francia.

In quella squadra che domenica è apparsa per 70 minuti disorientata e travolta, Benzema sarebbe stato utile anche a mezzo servizio, anche solo nel secondo tempo, anche solo per tirare uno dei rigori sbagliati invece dai compagni. Invece Deschamps (forse con l’accordo di Griezmann e Giroud) lo ha allontanato all’inizio della competizione, tra polemiche e sospetti.