La Corea (senza Kim) batte il Portogallo 2-1 e si qualifica. Uruguay a casa

Gol decisivo al 91esimo e Uruguay fuori nonostante la vittoria per 2-0 sul Ghana. Il Portogallo comincia ancora una volta con Leao in panchina

La Corea di Kim-Min jae si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale e lo fa senza il difensore centrale del Napoli che è rimasto in panchina probabilmente perché ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio che lo sta affliggendo in questo Mondiale. La Corea del Sud ha incredibilmente battuto il Portogallo per 2-1 con una rete al 91esimo minuto. Il Portogallo era già qualificato e non si è impegnato più di tanto. Da segnalare che anche in questa partita inutile per i lusitani, il ct Fernando Santos ha lasciato in panchina Leao. Il milanista non ha mai cominciato dal primo minuto nessuna delle tre partite fin qui disputate dalla sua Nazionale.

Nell’altra partita l’Uruguay ha a lungo – fino al 91esimo – accarezzato il sogno di essersi qualificato per gli ottavi. L’Uruguay ha battuto 2-0 il Ghana con doppietta di de Arrascaeta che gioca nel Flamengo. I sudamericani probabilmente non avrebbero mai immaginato che la Corea potesse battere il Portogallo e si sono accontentati dei due gol segnati al 26esimo e al 32esimo minuto. Peraltro dopo che il Ghana ha fallito un calcio di rigore.

A questo punto il Portogallo finisce primo e incontrerà la seconda qualificata del gruppo del Brasile (probabilmente la Svizzera) mentre la Corea di Kim se la vedrà col Brasile.