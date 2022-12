Imbarazzante il suo stato di forma. Adesso sarà costretto a pensare solo all’Inter se non vuole tornare a Londra a fine stagione senza un padrone che lo accolga con il sorriso

Il Qatar restituisce all’Inter un Lukaku da ricostruire da cima a fondo (CorSport)

Il Belgio è stato eliminato dal Mondiale e gran parte della responsabilità la porta sulle spalle Romelu Lukaku, che ieri contro la Croazia ha sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare, e anche di più. Il Corriere dello Sport scrive dell’attaccante dell’Inter in più articoli, oggi. Innanzitutto mettendolo a paragone con Brozovic, che invece, al contrario di Lukaku, è parso rigenerato dal Mondiale.

“La Croazia ha risposto senza dannarsi l’anima, con la tecnica dei suoi centrocampisti guidati da Brozovic, il cui recupero ai suoi soliti livelli era anche la migliore notizia di questo Mondiale non solo per Dalic, ma anche per Inzaghi, l’esatto contrario di quanto si può dire di Lukaku: il Qatar restituirà all’Inter un centravanti da ricostruire da cima a fondo“.

Ancora su Lukaku:

“Le condizioni dell’attaccante hanno fatto la differenza, purtroppo per i Diavoli Rossi in negativo. Ma lo stato di forma di Big Rom adesso è già diventata inevitabilmente una questione tutta dell’Inter, che spera di ritrovarlo tirato a lucido alla ripresa del campionato, il 4 gennaio, contro il Napoli”.

Alberto Polverosi scrive di Lukaku in due editoriali. Nel primo si legge:

“Il Marocco era già andato avanti nel pomeriggio e la Croazia si era salvata provocando lo sfogo isterico di Lukaku, che adesso sarà costretto a pensare solo all’Inter se non vorrà rientrare a Londra a fine stagione, senza un padrone che lo accolga con il sorriso. Su di lui pesa l’esclusione del Belgio, che avrebbe potuto battere Brozovic e Perisic se soltanto Romelu avesse buttato dentro uno dei quattro palloni che gli erano capitati a due passi dalla porta. Goffo e sovrappeso, l’interista ha tradito il suo Paese sbagliando un poker facile facile: Inzaghi lo aspetta dopo mesi di tormenti e di pensieri rivolti solo al Qatar piuttosto che al club che lo pagherà a peso… d’oro almeno fino a giugno”.

E ancora, in un altro pezzo:

“Era la carta della disperazione per Martinez. Certo, sapeva che quel gigante non era al massimo della condizione, ma non poteva immaginare che su 4 nitide occasioni capitate all’interista nemmeno una diventasse gol. A fine partita Romelu ha distrutto la panchina con un pugno e ha pianto disperato, questa eliminazione pesa sulla sua coscienza.

Ora toccherà a Inzaghi ricostruirlo soprattutto sul piano psicologico”.