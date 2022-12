Lukaku in versione Calloni, sbaglia l’impossibile e condanna il Belgio all’eliminazione

Autore di una prestazione calcisticamente raccapricciante. Si divora gol che anche signore settantenni avrebbero segnato. Poi sfonda la panchina

Dallo sciagurato Egidio allo sciagurato Romelu. I tifosi del Belgio non dimenticheranno facilmente La prestazione di Lukaku in Belgio-Croazia. Il centravanti dell’Inter, entrato nel secondo tempo, si è divorato tre gol davanti alla porta: due clamorose, le avrebbe segnate anche una signora di settant’anni.

Lukaku condanna il Belgio all’eliminazione. Il pareggio contro la Croazia fa sì che il Marocco (che ha battuto il Canada) finisca al primo posto, i croati secondi e il Belgio terzo. A fine partita sfonda il vetro della panchina con un pugno.

Il primo gol Lukaku se lo divora su cross di De Bruyne (per noi la palla era uscita), lui è solo davanti alla porta, il portiere non c’è, ha il pallone in testa, non deve nemmeno saltare: colpisce alto.

Poi la seconda occasione, quella diciamo meno semplice: un cross breve, basso, in area, lui è nell’area piccola e da due metri gira fuori.

Poi, la terza, altro cross, Lukaku è solo davanti alla porta, può segnare come vuole: di testa, di petto. Va di petto ma non segna.

Poi ne avrebbe anche un quarta ma un difensore croato lo anticipa: tanto non avrebbe segnato. Alla fine viene consolato da Henry (vice del ct Martinez). I croati festeggiano e da oggi Lukaku sarà un idolo in Croazia.

In settimana si era distinto per aver fatto da paciere tra Verthonghe, De Bruyne e Hazard.

10 milioni netti a stagione + 10 milionazzi di prestito secco pic.twitter.com/MYSdXBMv7c — 마텔로네 (Mat-tel-lo-ne) 🇰🇷 (@Idonotcombdolls) December 1, 2022

Lukaku finally hits the targetpic.twitter.com/SHFbEffyVB — Troll Football (@TrollFootball) December 1, 2022