Il Marocco presenterà un ricorso per l’arbitraggio con la Francia

Footmercato riporta che la Federazione ha inoltrato un reclamo ufficiale alla Fifa per due rigori negati nel corso del primo tempo

Il Marocco non ha preso bene l’eliminazione dai Mondiali nella semifinale persa con la Francia. L’arbitro messicano dell’incontro, Cesar Ramos, è stato infatti al centro di accesi dibattiti sui social, complici alcune valutazioni di campo ritentute piuttosto incomprensibili sia dai tifosi francesi che da quelli marocchini. L’episodio incriminato, che ha scatenato feroci polemiche nelle ultime ore, riguarda un potenziale calcio di rigore non concesso al Marocco per un intervento scomposto di Théo Hernandez su Sofiane Boufal

La FRMF (La Federcalcio Marocchina) ha denunciato il fatto che la squadra sia stata privata di due rigori, non segnalati dal direttore di gara, e l’uso della Var inoltre non sarebbe stato neppure preso in considerazione, proprio per questo ha assicurato che «difenderà fino alla fine gli interessi della squadra nazionale» e seguirà «tutte le strade possibili per rendere giustizia ai Leoni».

Secondo “footmercato” la Federazione avrebbe addirittura deciso di presentare una contestazione ufficiale alla FIFA in relazione all’arbitrato di questa semifinale.“Una protesta che segue i due rigori non fischiati per il Marocco nel primo tempo”

In una dichiarazione la FRMF conferma di aver presentato un reclamo. «La Royal Marocaine Football Federation (FRMF) ha fortemente protestato contro l’arbitrato della partita Maroc-France officiata dal signor César Arturo Ramos. A tal fine, la FRMF ha inviato una corrispondenza all’organo competente in cui riflette sulle situazioni arbitrali che hanno privato la selezione marocchina di due rigori indiscutibili secondo il parere di diversi specialisti dell’arbitraggio. La FRMF ha anche espresso il suo grande stupore per il fatto che il dispositivo di Video Assistance to Arbitral (VAR) non abbia reagito in queste situazioni arbitrali»