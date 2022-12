Il Brasile perde anche Telles e Gabriel Jesus, non ha più terzini (tranne Dani Alves)

I giocatori di Siviglia e Arsenal dicono addio al Mondiale per un problema al ginocchio. Neymar ancora in dubbia per l’ottavo di finale.

Piove sul bagnato per il Brasile. Telles e Gabriel Jesus dicono addio al Mondiale. Contro il Camerun, Tite ha pensato di far rifiatare i titolari per averli al meglio durante gli ottavi e di conseguenza ha schierato il Brasile “B”, quasi tutti i panchinari, dal portiere Ederson fino alla punta Gabriel Jesus.

La sconfitta per 1-0, gol di Aboubakar, è ininfluente ai fini della classifica del girone, ma condiziona parecchio le scelte future del commissario verdoro. Sia l’attaccante già citato che il difensore Telles hanno riportato problemi al ginocchio destro. Come riportano i media spagnoli, la federazione brasiliana non ha voluto dare conferme fino a questo pomeriggio quando, con un comunicato stampa, ha reso note le condizioni dei due giocatori:

“Come annunciato dalla CBF dopo la partita contro il Camerun, i giocatori Alex Telles e Gabriel Jesus sono stati sottoposti a controlli medici. Accompagnati dal medico della squadra brasiliana, Rodrigo Lasmar, si sono sottoposti a una risonanza magnetica al ginocchio destro che ha confermato gli infortuni e l’impossibilità di recupero in tempo per partecipare ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. Il coordinatore della squadra brasiliana, Juninho Paulista, è in contatto con i direttori sportivi dell’Arsenal e Siviglia per definire se Alex Telles e Gabriel Jesus rimarranno con la squadra a Doha per continuare le loro cure o tornare ai loro club”

Telles è uscito al 55′ dopo aver provato a resistere, ma il dolore al ginocchio lo ha costretto al cambio. Un problema importante per Tite che lo aveva schierato in sostituzione di Alex Sandro infortunato. Poi c’è il dubbio Neymar, assente con la Svizzera, oltre a Gabriel Jesus. L’attaccante dell’Arsenal ha di fronte a sé tre settimane di ferie e recupero. Mentre il compagno del Psg è in dubbio anche per l’ottavo di finale contro la Corea del Sud.

Tite si trova in enorme difficoltà soprattutto sulle fasce con il solo Dani Alves ad essere al 100% e ieri sera lo ha dimostrato con un paio di disimpegni da campione. Il sito portoghese A Bola si è divertito ad ipotizzare le possibili soluzioni tattiche del Brasile. Se Alex Sandro non dovesse farcela per gli ottavi, l’altro terzine della Juve, recuperato, potrebbe spostarsi a sinistra. Oppure Bremer, anche lui juventino, titolare con l’avanzamento in mediana di uno degli altri centrali difensivi. Infine c’è l’eterno Dani Alves, 39 anni sulla carta d’identità ma ancora tanta voglia di vincere.