Batosta Brasile, Neymar e Danilo saltano la Svizzera

Distorsione alla caviglia per Neymar e Danilo. Ieri sera O’Ney è uscito in lacrime dal rettangolo di gioco. Entrambi saranno assenti contro la Svizzera.

Si temeva il peggio per Neymar ma tutto sommato è finita bene. L’infortunio c’è e probabilmente lo terrà fuori anche agli ottavi, un’assenza pesante per i verdeoro che però poteva avere dei risvolti peggiori come nel mondiale del 2014. In quell’occasione Neymar è stato costretto a saltare la semifinale contro la Germania, persa poi nel clamoroso 7 – 1 dai suoi compagni. Dopo quell’infortunio disse in lacrime «Mi hanno scippato al finale».

Sia Neymar che Danilo si sono sottoposti agli esami strumentali, anche il terzino si è fatto male contro la Serbia, giocando gli ultimi minuti vistosamente zoppicante.

La diagnosi parla di una distorsione alla caviglia con edema per Neymar che appena uscito in lacrime dal rettangolo di gioco ieri sera ha mostrato ai suoi medici l’evidente gonfiore alla caviglia. Le lacrime sono continuate anche quando ha raggiunto la panchina ma gli esami di questa mattina hanno scongiurato l’eventualità che la stella brasiliana potesse dire addio al mondiale prematuramente. Il C.t. Tite con ogni probabilità dovrà fare a meno dell’attaccante del Psg e del terzino della Juventus almeno fino agli ottavi.

Nella giornata odierna i due hanno si sono sottoposti a sedute di fisioterapia. La caviglia per Neymar è sempre stato un problema e ciò induce lo staff medico alla massima cautela. Già ieri sera il funambolo brasiliano ha espresso fiducia attraverso i suoi canali social. Su Instagram, dopo la vittoria contro la Serbia per 2 – 0 con uno strepitoso gol di Richarlison, ha postato “Partita difficile, ma era importante vincere. Complimenti alal squadra- il primo passo è stato fatto, ne mancano sei”. Sulle stories ha invece espresso fiducia “Avere fede è credere che tutto andrà bene anche di fronte al caos. È certo che il meglio deve ancora venire. È capire che ogni cosa ha il suo tempo. La fede è al di là delle capacità umane, non possiamo vederla ma possiamo sentirla”.

Al suo posto contro la Svizzera toccherà quasi sicuramente a Rodrygo, ala del Real Madrid.