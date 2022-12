Grassani: «Osimhen è un’operazione fondata da un punto di vista disciplinare»

L’avvocato a Radio Napoli Centrale: «La Procura di Napoli ha raccolto una custodia dalla Francia ma il Napoli è stato già giudicato dalla giustizia sportiva»

L’avvocato Mattia Grassani a Radio Napoli Centrale ha parlato della Juventus e dell’operazione Osimhen. Ha rilasciato anche altre dichiarazioni.

Terremoto Juventus? L’indagine ha ad oggetto due macroaree: da un lato le plusvalenze con valori non conformi al mercato, dall’altro lato quello relativo al pagamento degli stipendi della stagione 2020/21. -riferisce Grassani – Ho visto la Juventus attribuire valori non veritieri ad alcuni giocatori, ma a maggio, quando si sono già pronunciati, è stato stabilito che certi valori potessero essere anomali, ma poiché non esisteva una regola di mercato che stabilisse minimi e massimi, quelle operazioni non potevano essere censurate. Se possono essere presi nuovamente in considerazione grazie ad altri elementi d’indagine? Dipende dagli elementi stessi. Sull’operazione già giudicata come fatto dal Tribunale Federale è molto difficile. Secondo me, una questione interessante da analizzare è la seguente: un club può, in occasione della scadenza dei termini per retribuire i propri calciatori, concordare con questi una rinuncia di 3 su 4 mensilità salve poi splittare queste 3 mensilità su 4 alla stagione successiva? Questi sono i comportamenti più critici che presteranno il fianco ad un vulnus quando verranno chiuse le indagini. -spiega Grassani – Questi sono comportamenti gravi che espongono la Juventus a sanzioni. La Juventus per l’operato di tutti i suoi tesserati ha un range sanzionatorio molto pesante: un minimo di uno o più punti di penalizzazione, fino a esclusione dal campionato di competenza e revoca del titolo conquistato sul campo. È da escludersi, eventualmente, l’assegnazione dello scudetto alla seconda classificata per la stagione 2020/21 (qui Grassani si confonde, visto che quell’anno lo scudetto l’ha vinto l’Inter, ndr). Qualora venisse affermata la responsabilità, tra queste sanzioni vengono valutate una serie di elementi. Fondi extra bilancio? A me non risulta ci siano altre società coinvolte. Il sistema potrebbe essere legato alle plusvalenze, come dicevamo non possono essere fatte da soli, c’è bisogno di club che fanno da spalla. Dipende, poi, se sono nuove operazioni, chi è coinvolto.

Escluderei completamente il Napoli, in questo nuovo girone di inchiesta non viene mai nominato. -continua Grassani – Il Napoli ha fatto operazioni conformi, Osimhen è un’operazione fondata da un punto di vista disciplinare. I quattro coinvolti nell’operazione riempivano un piccolo spazio di una quindicina di milioni di euro. La Procura di Napoli ha raccolto una custodia dalla Francia, ma il Napoli è stato già giudicato dalla giustizia sportiva: i napoletani possono stare tranquilli. L’indagine del sistema può terminarsi nel momento in cui venisse scoperchiata una rete di società più o meno amiche della Juventus che ha agevolato questi comportamenti. Diverso è se un singolo club ha concordato con tesserati o procuratori una diversa estinzione di un debito. Sicuramente meriterebbe un approfondimento disciplinare”.